To, co wyciskam na moją skórę, wcieram też w buty. Dzięki temu wyglądają jak nowe, zanim nadejdzie jesień

Agnieszka Kaczmarczyk
Agnieszka Kaczmarczyk
2026-09-25 11:30

Twoje ulubione skórzane buty straciły dawny blask i są nieprzyjemnie szorstkie w dotyku? Przed nadejściem chłodniejszych dni warto zadbać o nie w wyjątkowy sposób. Odkryłam patent, dzięki któremu skóra znów będzie miękka i lśniąca, a potrzebny produkt masz prawdopodobnie w swojej łazience.

Dłoń nakładająca biały krem nawilżający na brązowe buty. O trikach na jesienne obuwie przeczytasz na Eska.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI AI wygenerowany obraz do artykułu

Jesień to czas, kiedy z przyjemnością wyciągamy z szafy nasze ukochane, skórzane kozaki czy botki. Niestety, często okazuje się, że po miesiącach przechowywania skóra jest matowa, wysuszona i pozbawiona elastyczności. Słońce, wiatr i kurz sprawiają, że traci swój urok, a my musimy zainwestować w drogie preparaty do pielęgnacji lub, co gorsza, myśleć o zakupie nowej pary. Istnieje jednak pewien prosty, domowy sposób, który może uratować twoje jesienne obuwie i przywrócić mu dawną świetność.

Proste rozwiązanie, które masz pod ręką

Kto by pomyślał, że sekret lśniących i odżywionych skórzanych butów może tkwić w produkcie, który towarzyszy nam na co dzień? Mowa o klasycznym, uniwersalnym kremie nawilżającym, takim jak popularna Nivea. Zwykle stosujemy go do pielęgnacji dłoni, twarzy czy ciała, jednak jego bogata, tłusta formuła okazuje się być zaskakująco skuteczna również w przypadku skóry butów. Zawarte w nim składniki, takie jak lanolina, gliceryna czy oleje, mogą pomóc nawilżyć i zmiękczyć wysuszoną skórę, przywracając jej elastyczność i nadając delikatny połysk.

Zanim jednak przejdziemy do konkretów, pamiętaj, że ten trik najlepiej sprawdza się w przypadku gładkiej skóry naturalnej. Zamsz, nubuk czy inne delikatne materiały mogą źle zareagować na tłustą konsystencję kremu, dlatego zawsze warto wykonać test na małym, niewidocznym fragmencie buta.

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Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie i umiar. Nie potrzebujesz dużo kremu, a co najważniejsze – nie chodzi o to, by buty nim obficie posmarować. Celem jest delikatne odżywienie skóry, a nie jej natłuszczenie, które mogłoby pozostawić nieestetyczne plamy.

  • Krok 1: Dokładne oczyszczenie. Przed nałożeniem jakiegokolwiek preparatu, buty muszą być idealnie czyste i suche. Użyj miękkiej szczoteczki lub wilgotnej szmatki, aby usunąć kurz, brud i wszelkie zaschnięte zabrudzenia. Pozostaw buty do całkowitego wyschnięcia, zanim przejdziesz do kolejnego etapu.
  • Krok 2: Test na niewidocznym fragmencie. Zawsze zacznij od aplikacji niewielkiej ilości kremu w mało widocznym miejscu, np. na wewnętrznej stronie języka buta lub na zapiętku. Poczekaj kilka minut, aby upewnić się, że skóra dobrze reaguje na krem i nie powstają żadne odbarwienia czy plamy.
  • Krok 3: Aplikacja kremu. Nabierz naprawdę niewielką ilość kremu (wielkości ziarnka grochu) na czystą, miękką szmatkę lub bawełniany wacik. Delikatnie, okrężnymi ruchami wcieraj krem w skórę buta. Rozprowadzaj go równomiernie, zwracając szczególną uwagę na miejsca, które wydają się najbardziej wysuszone i matowe.
  • Krok 4: Pozwól wchłonąć i wypoleruj. Po nałożeniu kremu odczekaj około 10-15 minut, aby skóra mogła go wchłonąć. Zobaczysz, jak but zaczyna odzyskiwać bardziej nasycony kolor i delikatny połysk. Następnie czystą, suchą i miękką szmatką (np. z mikrofibry) delikatnie wypoleruj całą powierzchnię buta. Usuniesz w ten sposób nadmiar kremu i nadasz skórze piękny, subtelny blask.

Regularne powtarzanie tego zabiegu, zwłaszcza przed sezonem jesienno-zimowym i co jakiś czas w trakcie jego trwania, może znacząco poprawić kondycję Twoich skórzanych butów. Skóra stanie się nie tylko odżywiona i bardziej elastyczna, ale także zyska delikatną ochronę przed wilgocią i zabrudzeniami, co przedłuży jej żywotność i estetyczny wygląd. To prosty, ekonomiczny i skuteczny sposób na to, by Twoje jesienne kozaki wyglądały jak nowe, gotowe na podbój miasta!

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