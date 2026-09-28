"M jak miłość". Zabójca Mariusz zamieni życie Kasi w piekło. Ta ukryje przed nim ważną osobę

W 1943 odcinku "M jak miłość" życie Kasi zamieni się w koszmar

Sanocki po brutalnym zabójstwie Sowińskiego powróci do domu i zacznie uważnie obserwować Kasię. Mężczyzna zdaje sobie sprawę, że żona zdradzała go z dyrektorem kliniki, a motywem jego zbrodni była właśnie zazdrość o ukochaną. Podobny los mógłby spotkać każdego rywala, na czele z Jakubem Karskim.

W 1943 odcinku Mariusz zjawi się w domu znacznie szybciej, niż przypuszczała Kasia. Okłamie ją, twierdząc, że nocował w Poznaniu. W rzeczywistości cały ten czas poświęci na zacieranie śladów w mieszkaniu ofiary oraz ukrycie jej zwłok. Na ten moment nie wiadomo, gdzie morderca schowa ciało kochanka żony.

Kiedy Kasia i Zosia wrócą do domu, przywita je stęskniony mąż. Sanocki, zanim w ogóle wstanie, zacznie badawczo przypatrywać się ukochanej, szukając w niej kłamstwa i kolejnych tajemnic.

– O już jesteś? – zapyta zaskoczona Kasia. – Nie było korków... Strasznie się za wami stęskniłem... Gdzie byłyście? – W parku... Zosia dzisiaj strasznie marudziła, więc pomyślałam, że dobrze jej to zrobi. Przynajmniej na chwilę... – wyjaśni Kasi i jednocześnie zatai przed Mariuszem, że na spacerze był z nim Jakub, prawdziwy ojciec Zosi. – Teraz ja ją wezmę... No chodź do tatusia! Tatuś już wrócił... Teraz sobie z tatusiem troszkę posiedzisz... – Mariusz weźmie córkę od Kasi, a ona spojrzy na niego niemal z przerażeniem.

18

Kasia przerazi się, że Mariusz pozna jej sekret

Sanocki postanowi wyciągnąć z Kasi prawdę o jej zdradzie. Zorganizuje wieczorne "przesłuchanie", mając nadzieję, że kobieta przyzna się do romansu z Sowińskim. W odpowiedzi usłyszy jednak propozycję emigracji do USA. Kasia, nie mając pojęcia o śmierci Sowińskiego, potraktuje wyjazd jako jedyną ucieczkę przed problemami. Tajemnica ojcostwa Zosi pozostanie tymczasem bezpieczna.

– Może teraz powiesz mi, o co chodziło? – Wyjedźmy do Stanów... Żałuję, że od razu się nie zgodziłam. Był to naprawdę dobry pomysł. Wiesz, że pozamykałeś tam swoje sprawy, ale może uda się to jakoś odkręcić? – Trochę mnie zaskoczyłaś, ale dobrze... Zastanówmy się nad taką opcją. Co się zmieniło? – Nie wiem. Chyba bałam się tak dużej zmiany, ale jestem gotowa i to najlepsze rozwiązanie dla naszej rodziny. Wyjedźmy. Choćby jutro... – Może to nie jest taki zły pomysł...

Kiedy premiera 1943 odcinka "M jak miłość"?

Premierowa emisja 1943. epizodu "M jak miłość" odbędzie się w poniedziałek, 28 września 2026 r., na antenie TVP2 o 20.50.

M jak miłość. Mariusz nie przyzna się do zabójstwa Sowińskiego! Siostra zgłosi jego zaginięcie