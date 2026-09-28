"Akacjowa 38", odc. 970, 971, 972, 973, 974 - streszczenie. Co wydarzy się 5-9 października 2026?

"Akacjową 38" można oglądać na antenie TVP1. Serial pokazywany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:25. Choć za nami już wiele odcinków, akcja serialu jest coraz ciekawsza. Niektóre intrygi i tajemnice bohaterów coraz bardziej wciągają widzów. Co spotka bohaterów z "Akacjowej 38" w kolejnych dniach? W tym tygodniu emocji z pewnością nie zabraknie. Fanów czekają kolejne zwroty akcji. Sprawdź streszczenia, które zamieszczamy niżej.

"Akacjowa 38" - odcinek 970. Poniedziałek 05.10.2026

Służące domagają się przeniesienia stróża za to, że rozwiesił plakaty ośmieszające Servanda. Samuel upewnia się, że Lucia nikomu nie powiedziała, iż jest córką markiza i markizy de Valmez. Maria twierdzi, że to stróż podrzucił pieniądze do kieszeni jej fartucha. Casilda ją popiera. Samuel twierdzi, że opinia markizy de Urrutia o jego biżuterii nic go nie obchodzi. Przeor Zakonu Leżącego Chrystusa wzywa Joaquina na dywanik.

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"Akacjowa 38" - odcinek 971. Wtorek 06.10.2026

Samuel wciąż radzi Lucii, by nie mówiła Celii, że jest córką markizostwa de Valmez. Po nocy spędzonej na dworze z winy Cesarea Servando choruje na zapalenie płuc. Jego stan jest ciężki. Higinio nie chce go leczyć, zasłaniając się przepisami szpitalnymi. Lekarza opłaca więc don Ramón. W ramach spowiedzi Lucia zdradza księdzu Telmo, że jest córką markizy i markiza de Valmez.

"Akacjowa 38" - odcinek 972. Środa 07.10.2026

Podczas bankietu dla stałych klientów La Deliciosy Ińigo ogłasza, że w szpitalu nikt nie zna doktora Baezy. Ten wymyśla zgrabną bajeczkę o tajnych badaniach leków, które prowadzi, a personel szpitala nie może ujawniać jego nazwiska. Jednak postanawiają z Marią przyspieszyć swój plan. Zaś ksiądz Telmo obiecuje Lucii dowiedzieć się, czemu spotkał ją taki los. Servando ledwo dyszy i majaczy. Flora pomaga służącym sprzedawać eliksir na wzmocnienie męskości. Dochód ze sprzedaży ma pokryć koszty lekarza dla Servanda.

"Akacjowa 38" - odcinek 973. Czwartek 08.10.2026

Lucia jest przygnieciona swoją nową sytuacją. Rosina zdradza mężowi powód swojej depresji, a ten udaje się do Higinia i stawia mu ultimatum: opłaci wreszcie czynsz albo się wyprowadzi. Sugeruje mu też, że może pozbyć się Marii. Samuel jedzie do Joaquina i zawiera z nim umowę, że razem „zaopiekują się” spadkiem Lucii. Chory Servando opowiada Casildzie o tym, że kiedyś doprowadził do zawarcia małżeństwa przez dwie kobiety. Leonor postanawia opisać tę historię.

"Akacjowa 38" - odcinek 973. Piątek 09.10.2026

Higinio opowiada Marii, jak w szpitalu podszył się pod lekarza i wmówił Rosinie, że zoperował Liberta. Lucia oświadcza księdzu Telmo, że zrzeka się spadku na rzecz Zakonu Chrystusa Leżącego i dlatego prosi, by pojechał z nią do Salamanki. Leonor chce usłyszeć od chorego Servanda o tym, jak pomógł dwóm kochającym się lesbijkom. Tymczasem Servando jest przekonany o swojej rychłej śmierci. Ksiądz Telmo zdradza Lucii, że rodzice się jej wyrzekli dlatego, że byli rodzeństwem.

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