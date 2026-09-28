"M jak miłość". Olek pogrąży się jednym zdaniem? Te słowa o Sowińskim mogą go drogo kosztować

M jak miłość odc. 1943. Mariusz ukryje ciało Sowińskiego

Prawda o losie dyrektora kliniki pozostanie ukryta. W 1943. odcinku Mariusz pozbędzie się ciała Sowińskiego, zacierając wszelkie ślady zbrodni. Nikt z otoczenia nie będzie przypuszczał, że mąż Kasi ma z tym jakikolwiek związek. Mężczyzna, po dokonaniu brutalnego mordu, wróci do domu i z zimną krwią skłamie żonie, że przebywał w Poznaniu. Zaginięcie dyrektora wzbudzi w klinice wiele pytań, ale na razie nikt nie powiąże faktów.

Zaginięcie dyrektora zaniepokoi Olka w 1943. odcinku

Brak Sowińskiego w pracy i na kluczowym spotkaniu z zarządem szybko wywoła poruszenie wśród personelu. Nikt nie otrzyma od niego wiadomości o nieobecności. Tymczasem Olek, po niedawnej szarpaninie przed kliniką, będzie przygotowywał się do trudnej konfrontacji. Pomoże mu w tym Andrzej Budzyński, który obejmie rolę jego obrońcy w sporze z zaginionym dyrektorem. Sytuacja Chodakowskiego robi się coraz bardziej napięta.

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Czy Olek zdradzi się przed Klaudią w „M jak miłość”?

Przed zaplanowanym spotkaniem Olek porozmawia z rezydentką Klaudią. Podziękuje jej za lojalność, zwłaszcza po tym, jak Sowiński zachowywał się wobec niej niestosownie. Lekarka jasno opowie się po stronie Chodakowskiego, krytykując zachowanie zaginionego dyrektora. W trakcie tej szczerej wymiany zdań, Olek wypowie słowa, które mogą sprowadzić na niego poważne kłopoty.

- Ja mam nadzieję, że on się w końcu doigra...

- Tak, też chciałbym się go pozbyć. Definitywnie... Ten gość wzbudza we mnie mordercze instynkty -

Klaudia zauważy, że cała ta sytuacja mocno odbija się na zdrowiu Chodakowskiego.

- No właśnie widzę, że ta sytuacja chyba cię sporo kosztuje, co? Marnie wyglądasz. Dobrze się czujesz?

- Nie, nie mogłem spać w nocy i dlatego...

Zwieńczeniem 1943. odcinka będzie wizyta policji w klinice. Ewa, siostra Sowińskiego, oficjalnie zgłosi jego zaginięcie. Funkcjonariusze od razu skierują swoje kroki do Olka, podejrzewając go o związek ze zniknięciem dyrektora. Mimo braku ciała, Chodakowski znajdzie się w centrum policyjnego śledztwa.

Premiera 1943. odcinka „M jak miłość”

Emisja 1943. odcinka serialu „M jak miłość” zaplanowana jest na poniedziałek, 28 września 2026 roku, o godzinie 20:50 na antenie TVP2.

M jak miłość. Mariusz nie przyzna się do zabójstwa Sowińskiego! Siostra zgłosi jego zaginięcie