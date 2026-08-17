Scarlet Gruber gra podłą Kiarę w serialu "Domenica Montero". Co trzeba wiedzieć o aktorce?

Kiara z serialu "Domenica Montero"

Kiara Salerno Rivas z telenoweli "Domenica Montero", grana przez Scarlet Gruber, jest próżną i atrakcyjną kuzynką Doméniki oraz córką Pilar. Ceni luksus i wygodne życie, jednak zdecydowanie nie przepada za pracą. Jest osobą ekstrawertyczną, impulsywną i pełną namiętności, a przy tym nieustannie potrzebuje zainteresowania ze strony innych. Choć stwarza pozory, że traktuje Doménikę jak siostrę, w rzeczywistości bardzo jej zazdrości i chciałaby mieć wszystko, co udało się jej osiągnąć. Nie potrafi przyznać się do własnych błędów, dlatego nieustannie obarcza innych winą za swoje problemy. Wierzy, że Doménika odebrała jej zarówno miłość matki, jak i każdego mężczyzny, którego próbowała zdobyć. Podczas podróży do Las Vegas Kiara wdaje się w namiętny romans z Maxem Languerem. Przekonuje go, aby uwiódł Doménikę, oszukał ją, a następnie rozpoczął z Kiarą nowe życie za granicą, korzystając z milionów, które zamierzają ukraść. Kiedy zauważa, że Max zaczyna naprawdę zakochiwać się w Doménice, żąda, by porzucił ją przed ołtarzem. Grozi mu, że jeśli tego nie zrobi, ujawni jego prawdziwą tożsamość. Max ostatecznie ucieka bez Kiary, co jeszcze bardziej pogłębia jej nienawiść do Doméniki. Co trzeba wiedzieć o odtwórczyni roli Kiary?

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Kim jest Scarlet Gruber?

Scarlet Gruber to wenezuelska aktorka i tancerka, urodzona 10 lutego 1989 roku w Caracas. Pochodzi z artystycznej rodziny – jest córką aktorki Astrid Gruber i piosenkarza Gabriela "El Chamo" Fernándeza. Początkowo rozwijała karierę jako profesjonalna baletnica, jednak kontuzja kostki skłoniła ją do poświęcenia się aktorstwu. Zadebiutowała w 2010 roku w telenoweli "Aurora". Popularność przyniosły jej role w "W obronie honoru", "Światło twoich oczu" i "Na przekór losowi". W 2023 roku wcieliła się w piosenkarkę Glorię Trevi w serialu "Ellas soy yo".