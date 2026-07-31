"Domenica Montero" - nowa telenowela w Polsce! Kiedy i gdzie oglądać? Obsada, liczba odcinków

"Domenica Montero" - fabuła

Fabuła telenoweli "Domenica Montero" opowiada o cenionej bizneswoman i filantropce, uznawanej za jedną z najbardziej pożądanych partii w kraju. W dniu swojego ślubu jej idealny świat rozpada się w jednej chwili, gdy narzeczony porzuca ją przed ołtarzem. Upokorzona, zdradzona i wystawiona na publiczne pośmiewisko, postanawia odciąć się od dotychczasowego życia i odnaleźć schronienie w starej hacjendzie należącej niegdyś do jej rodziców. Na miejscu czekają na nią nie tylko nowe wyzwania, ale także Luis Fernando – właściciel sąsiedniego rancza, który również nosi w sercu bolesne wspomnienia. Choć oboje próbują uciec przed przeszłością, rodzące się między nimi uczucie wystawi na próbę ich przekonania, zwłaszcza że Domenica przysięgła już nigdy więcej nie otwierać swojego serca.

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"Domenica Montero" - emisja w Polsce

Kiedy telenowela "Domenica Montero" pojawi się w Polsce? Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 10 sierpnia 2026. Telenowelę można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 15:00 na antenie Novelas+. Powtórkowa emisja na tym samym kanale o 21:00. Produkcja zostanie również zamieszczona w serwisie VOD Canal Plus.

"Domenica Montero" - liczba odcinków

Z ilu odcinków składa się telenowela "Domenica Montero"? To informacja, która z pewnością interesuje wszystkich fanów meksykańskich seriali, którzy zastanawiają się nad oglądaniem nowej propozycji. Serial "Domenica Montero" jest krótszy od większości latynoskich telenowel. Produkcja składa się z 50 epizodów.

"Domenica Montero" - obsada

W serialu występują m.in:

Angelique Boyer - Domenica Montero Rivas

Marcus Ornellas - Luis Fernando Jiménez Lara

Scarlet Gruber - Kiara Salerno Rivas

Brandon Peniche - Genaro Peña López

Diego Amozurrutia - Max Languer de la Vega

Arcelia Ramírez - Nicolasa González Díaz

Alberto Estrella - Prudencio Pérez Hernández

Nuria Bages - Mercedes Lara

Alejandro Tommasi - Andrés Solana Cruz

Veronica Merchant - Pilar Rivas Peraza

Alejandro Ávila - Gabriel Cadena Ruiz

Paola Toyos - Herminia Ortiz de Cadena

Javier Ponce - Osvaldo Cadena Ortiz

Renata Rivas - María Cadena Ortiz

Arleth Terán - Fuensanta Ordaz de Acosta

Fermín Martínez - Cosme Acosta Juárez

María Fernanda García - Diana Torres

Gonzalo Peña - Roberto Sangenís

Gaby Mellado - Blanca Aranda Mayo