Dodaj do kopytek zamiast ziemniaków. Domownicy będą prosić o dokładkę

Tradycyjne kopytka zyskają niepowtarzalny smak dzięki nietypowemu, sezonowemu składnikowi.

Odkryj prosty sposób na urozmaicenie klasycznego obiadu, wykorzystując popularne sezonowe warzywo, które nada daniu piękny, złocisty kolor i niepowtarzalny charakter.

Sprawdź, jak w kilku krokach przygotować te wyjątkowe kopytka i z czym je podawać, aby zaskoczyć domowników pysznym i oryginalnym smakiem.

Kopytka w jesiennym wydaniu

Kiedy przychodzi jesień, dynia zaczyna królować nie tylko w dekoracjach, ale również w kuchni. Zupy, placki, ciasta czy kremowe sosy to jedynie nieliczne dania, które można przygotować z tego sezonowego warzywa. Okazuje się, że świetnie sprawdza się także jako baza do kopytek. To ciekawa odmiana dla klasycznej wersji. Dynia nadaje ciastu charakterystyczny, delikatnie słodkawy smak i piękny, złocisty kolor. Dzięki temu zwykły obiad nabiera jesiennego charakteru, a przy okazji można przemycić do jadłospisu więcej warzyw.

Jak zrobić kopytka z dynią?

Do przygotowania dania potrzebne są przede wszystkim miąższ dyni (około 600 g) - najlepiej sprawdzą się odmiany piżmowa i Hokkaido, mąka (250 g) oraz 1 jajko. Dla podbicia smaku można dodać również odrobinę startej gałki muszkatołowej. Dynię należy wcześniej upiec lub ugotować, a następnie dokładnie rozgnieść. Ważne, żeby masa nie była zbyt wodnista, ponieważ wtedy konieczne będzie dodanie większej ilości mąki. Po połączeniu składników powstaje bardzo miękkie ciasto. Trzeba obchodzić się z nim delikatnie - zbyt długie wyrabianie może sprawić, że kopytka po ugotowaniu będą twarde. Z ciasta formujemy wałeczki, kroimy je na niewielkie kawałki i wrzucamy do osolonego wrzątku. Gdy wypłyną na powierzchnię, należy gotować je jeszcze przez około 2 minuty.

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Z czym podawać dyniowe kopytka?

Kopytka z dynią dobrze smakują zarówno w wersji wytrawnej, jak i na słodko. Można podać je z masłem i świeżymi ziołami, posypać parmezanem albo zestawić z kremowym sosem. Jesienią świetnie pasują również dodatki takie jak szałwia, orzechy czy podsmażona cebulka. Jeśli natomiast mamy ochotę na słodki obiad, można wykorzystać masło, cynamon i odrobinę cukru.

Prosty sposób na urozmaicenie klasycznego obiadu

Jesień to dobry moment, by spojrzeć na tradycyjne przepisy z nieco innej perspektywy. Dyniowe kopytka są tego najlepszym przykładem. Znana wszystkim potrawa zyskuje nowy kolor, smak i sezonowy charakter - bez zbędnego kombinowania. Największą zaletą tego przepisu jest jego prostota. Nie trzeba wymyślać skomplikowanego dania ani kupować trudno dostępnych produktów. Wystarczy w klasycznym przepisie zastąpić ziemniaki dyniowym purée i otrzymamy smaczne i pożywne danie, które z pewnością przypadnie do gustu wszystkim fanom tego jesiennego warzywa.

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