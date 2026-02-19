Kim jest Ewa z „Sanatorium miłości 8”?

Ewa była dwukrotnie zamężna. Jej pierwsze małżeństwo trwało 24 lata i przyniosło jej najważniejsze role w życiu - mamy i babci. Z drugiego związku wyszła już po pięćdziesiątce, a rozwód stał się dla niej momentem przełomowym. To właśnie wtedy postanowiła zawalczyć o siebie i swoje marzenia, zaczynając zupełnie nowy etap. Po rozstaniu przeszła spektakularną metamorfozę. W trzy miesiące schudła 17 kilogramów, zmieniła styl życia, zrobiła sobie tatuaże i - jak sama podkreśla - odzyskała dawną siebie. Dziś mówi, że dopiero po 50. roku życia poczuła się naprawdę atrakcyjną kobietą, świadomą swojej wartości i potrzeb. Ewa stawia na aktywność i rozwój. Regularnie uczęszcza na siłownię, jeździ na rowerze i pływa, choć z wodą wiąże się dla niej trudne wspomnienie z dzieciństwa. W wieku 12 lat niemal utonęła, a przez lata unikała basenu. Pokonanie tego lęku traktuje dziś jako osobiste zwycięstwo. Jednym z jej marzeń jest nauka żeglowania. Przez wiele lat prowadziła sklepy z bielizną w Lublinie, jednak po pandemii zdecydowała się zamknąć ostatni z nich. Obecnie jest na emeryturze i - jak zapewnia - czuje się szczęśliwsza niż kiedykolwiek wcześniej. Trudne doświadczenia traktuje jak lekcje, które ukształtowały jej charakter.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

O czym jest „Sanatorium miłości 8”?

„Sanatorium miłości 8” to ósma odsłona jednego z najchętniej oglądanych programów rozrywkowo-obyczajowych TVP1. Format skierowany jest do seniorów, którzy - mimo życiowych doświadczeń, rozwodów czy utraty partnera - nie przestali wierzyć w miłość. Bohaterowie spotykają się w malowniczym uzdrowisku, gdzie przez kilka tygodni poznają się, randkują i mierzą z emocjami, które często zaskakują ich samych. Każdy odcinek „Sanatorium miłości” to nie tylko romantyczne spotkania, ale także wspólne zadania, wyjazdy, rozmowy o przeszłości i konfrontacja z własnymi lękami. Uczestnicy muszą otworzyć się na nowe relacje, przełamać nieśmiałość i zaufać intuicji. Widzowie obserwują rodzące się uczucia, pierwsze zauroczenia, a czasem również rozczarowania i trudne decyzje. Program pokazuje, że miłość po 60. roku życia może być równie intensywna i prawdziwa jak w młodości. „Sanatorium miłości 8” udowadnia, że nigdy nie jest za późno na nowe początki, a druga szansa może okazać się najpiękniejszą historią w życiu.

Kto prowadzi „Sanatorium miłości”?

Gospodynią programu „Sanatorium miłości” jest Marta Manowska. To ona towarzyszy uczestnikom w najważniejszych momentach, wspiera ich w trudnych decyzjach i prowadzi rozmowy, które często stają się początkiem nowych relacji.

Kiedy nowe odcinki „Sanatorium miłości”?

Premiera „Sanatorium miłości 8” zaplanowana jest na 8 marca. Nowe odcinki emitowane będą w TVP1 w stałym paśmie wieczornym - w każdą niedzielę o godzinie 21:25. Program można oglądać także online w serwisie TVP VOD, gdzie dostępne są również poprzednie sezony.

Dlaczego Ewa może wzbudzić emocje?

Ewa to kobieta, która nie zadowala się bylejakością. Otwarcie mówi, że nie wybaczyłaby zdrady i szuka relacji opartej na lojalności oraz głębokim uczuciu. Jej pewność siebie, szczerość i odwaga w mówieniu o swoich potrzebach mogą sprawić, że stanie się jedną z najbardziej wyrazistych uczestniczek „Sanatorium miłości 8”.

Widzowie z pewnością będą uważnie śledzić jej losy i kibicować jej w poszukiwaniu prawdziwej miłości.