Są tu fani "Gilmore Girls"? Mamy dla was świetne wieści

Serial, który wychował całe pokolenie nastolatek

Serial "Gilmore Girls" (pol. "Kochane kłopoty") emitowany był w latach 2000-2007 przez nieistniejącą dziś sieć The WB, którą w 2006 roku zastąpiło słynne The CW. Skomplikowane perypetie głównych bohaterek - Rory i jej matki Lorelai - oraz niepodrabialny jesieniarski klimat zapewniły mu kultowy status i dziś wymieniany jest jednym tchem z takimi klasykami gatunku teen dramy jak "Pogoda na miłość", "Jezioro marzeń", "Plotkara" i "Pamiętniki wampirów". Dziś "Gilmore Girls" obejrzycie w Prime Video, Netflixie oraz Disney+, a do HBO Max trafi wkrótce film dokumentalny ujawniający kulisy jego powstania.

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"Kochane kłopoty" powracają. HBO Max pokaże niepublikowane wcześniej materiały

Twórcy serialu, Amy Sherman-Palladino i Daniel Palladino, wraz z Lauren Graham, odtwórczynią roli Lorelai Gilmore, oraz innymi ważnymi członkami obsady i ekipy zabiorą widzów w sentymentalną podróż do świata Stars Hollow. Dokument wzbogacą niepublikowane wcześniej materiały archiwalne, niewykorzystane ujęcia i nagrania z planu oraz fragmenty scenariuszy. Opowieść ta pokaże, jak dzięki wyjątkowej współpracy całej ekipy produkcyjnej powstał serial, który na trwałe zapisał się w historii telewizji, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i uwielbianych tytułów na świecie.

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Za realizację filmu dokumentalnego odpowiadają Warner Horizon Unscripted Television oraz This Machine, studio produkcyjne należące do Sony Pictures Television, kierowane przez R.J. Cutlera. Reżyserką obrazu jest Bonni Cohen, twórczyni dokumentów "In Waves and War" oraz „Athlete A”. Producentami wykonawczymi są Mark Blatty, Jane Cha Cutler, R.J. Cutler, Daniel Palladino, Elise Pearlstein, Amy Sherman-Palladino oraz Trevor Smith. Za produkcję odpowiadają Bonni Cohen i Melissa Robledo. Przewidywana data premiery nie jest obecnie znana.

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