Pamiętacie "Ślebodę"? Polski kryminał wraca z 2. sezonem, teraz nazywa się "Pionek". Jest data premiery

"Śleboda" wraca z 2. sezonem. O czym opowie "Pionek"?

Kontynuacja "Ślebody" powstała na podstawie drugiej powieści z cyklu autorstwa Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej oraz Michała Kuźmińskiego. "Pionek" opowiada o dalszych losach antropolożki Anki Serafin (Maria Dębska) i dziennikarza Bastiana Strzygonia (Maciej Musiał). Na Śląsku dochodzi do brutalnego morderstwa studentki architektury. Sposób działania sprawcy do złudzenia przypomina zbrodnie Normana Pionka (Łukasz Simlat), seryjnego mordercy nazywanego "Wampirem z Szombierek", odsiadującego wyrok więzienia. Choć wszystko wskazuje na naśladowcę, kolejne tropy nie dają policji jednoznacznych odpowiedzi.

W śledztwo prowadzone przez komisarz Kocur (Weronika Książkiewicz) nieoczekiwanie angażuje się Bastian Strzygoń, który w pogoni za sensacją wciąga w sprawę Ankę Serafin. Im bardziej zagłębiają się w temat, tym więcej pojawia się pytań, a granica między prawdą a kłamstwem zaczyna się zacierać. Aby odkryć, kto stoi za zbrodnią, będą musieli zmierzyć się z mrocznymi tajemnicami, które od lat pozostawały ukryte.

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"Pionek" - obsada

W role główne ponownie wcielą się Maria Dębska i Maciej Musiał. W obsadzie drugoplanowej serialu nie zabraknie znamienitych nazwisk, wśród których pojawią się m.in. Piotr Adamczyk, Anna Cieślak, Paulina Gałązka, Mirosław Haniszewski, Nel Kaczmarek, Andrzej Konopka, Weronika Książkiewicz, Karol Pocheć, Piotr Rogucki, Mateusz Rozwadowski, Łukasz Simlat, Ilona Wrońska, Zbigniew Zamachowski oraz Agnieszka Żulewska.

"Pionek" - kiedy premiera w SkyShowtime?

Za reżyserię ponownie odpowiadają Michał Gazda wspólnie z Bartoszem Blaschke. Autorem zdjęć jest Maciej Lisiecki, a autorkami scenariusza Karolina Frankowska i Katarzyna Golenia. "Pionek" liczy 6 odcinków, a w dniu premiery - 10 września - widzowie otrzymają dostęp do pierwszych dwóch. (informacja prasowa)

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