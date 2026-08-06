Na Wspólnej, odcinek 4265: Igor zostawi Julkę bez pieniędzy. Jej desperacja doprowadzi do tragedii [ZDJĘCIA]

Julka z "Na Wspólnej" straciła kontrolę nad swoim życiem po rozstaniu z Leonem

W 4265. odcinku „Na Wspólnej” Julka wciąż będzie borykać się ze skutkami rozstania z Leonem (Borys Otawa). Mimo starań o zachowanie pozorów przed bliskimi, sytuacja nastolatki staje się coraz trudniejsza. Nieumiejętność radzenia sobie z emocjami oraz narastające uzależnienie doprowadzą dziewczynę do podejmowania ryzykownych działań.

Julka postanowi szukać wsparcia u ojca. Igor dostrzeże, że córka ma kłopoty, jednak zdecyduje się nie spełniać jej oczekiwań. Stanowczo odrzuci jej prośbę o wsparcie finansowe, próbując w ten sposób wyznaczyć granice. Chce pokazać dziewczynie, że nie może liczyć na jego pomoc w każdym kryzysie.

Odmowa okaże się dla Julki poważnym ciosem. Zamiast szukać alternatywnych dróg wyjścia z sytuacji, nastolatka wpadnie w jeszcze głębszą desperację.

Igor z "Na Wspólnej" odmawia córce pieniędzy. Julka podejmie szokującą decyzję

Po spotkaniu z ojcem Julka uda się do dilera narkotyków. Będzie liczyć, że w zamian za kolejną porcję środków odurzających uda jej się zaoferować coś więcej niż gotówkę. Zdeterminowana nastolatka złoży mu propozycję o podłożu seksualnym. Nie przewidzi jednak, że diler odrzuci jej ofertę, co popchnie ją do jeszcze gorszych czynów.

Głód narkotykowy weźmie górę nad zdrowym rozsądkiem. Julka nie zdoła opanować pragnienia i postanowi zdobyć fundusze w inny sposób.

Julka z "Na Wspólnej" okradnie Ostrowskich

W 4265. odcinku „Na Wspólnej” Julka posunie się do kolejnego skandalicznego zachowania. Jej celem staną się Ostrowscy. Nastolatka wykorzysta moment nieuwagi w ich domu i dokona kradzieży cennych przedmiotów.

Jej łupem padną zegarki należące do Arka Ostrowskiego (Marek Kalita). Całe zdarzenie rozegra się na oczach Maćka, który będzie starał się ją powstrzymać. Jego prośby i ostrzeżenia nie odniosą żadnego skutku, a dziewczyna i tak zrealizuje swój plan.

Gdy Ostrowscy zorientują się, że padli ofiarą kradzieży, podejrzenia najprawdopodobniej spadną na Maćka. Chłopak znajdzie się w wyjątkowo niekomfortowej sytuacji, mimo że starał się zapobiec przestępstwu.

Gdzie i kiedy obejrzeć 4265. odcinek „Na Wspólnej”?

Premiera 4265. odcinka „Na Wspólnej” zaplanowana jest na wtorek, 18 sierpnia. Epizod zostanie wyemitowany o godzinie 20:15 w telewizji TVN. Najnowszy odcinek będzie również dostępny na platformie Max.

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