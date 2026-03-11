Coroczna ceremonia wręczenia Nagród Akademii Filmowej to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży filmowej na świecie. Oscary stanowią ukoronowanie całorocznej pracy twórców i są wyrazem uznania dla ich talentu i zaangażowania. Statuetka Oscara to marzenie każdego aktora, reżysera, scenarzysty i wielu innych profesjonalistów związanych z kinem. Gala oscarowa to nie tylko wręczenie nagród, ale również spektakularne widowisko, które przyciąga uwagę milionów widzów na całym świecie. Oprócz laureatów i nominowanych, na czerwonym dywanie pojawiają się największe gwiazdy Hollywood. Wiemy, kto poprowadzi tegoroczną edycję.

Oscary 2026 - prowadzący. To sprawdzony wybór

Organizatorzy 98. ceremonii wręczenia Oscarów postanowili nieco zaskoczyć publiczność i powierzyć rolę gospodarza osobie, która pełniła ją także w ubiegłym roku. Wieczór poprowadzi zatem Conan O'Brien. To z jednej strony wybór sprawdzony, ale z drugiej - niespodzianka, ponieważ medialne pogłoski zakładały, że producenci Raj Kapoor i Katy Mullan w swoim trzecim roku organizowania gali wybiorą po raz trzeci innego prezentera.

Conan O’Brien - kim jest?

62-letni prowadzący tegoroczne Oscary to ceniony komik i prezenter telewizyjny. O'Brien pochodzi ze stanu Massachusetts, gdzie dorastał jako potomek irlandzkich imigrantów i doskonale odnajdował się w przedmiotach humanistycznych. Ukończył studia na Harvardzie, a wielką rozpoznawalność przyniosło mu prowadzenie talk show "Late Night" na antenie NBC. Pełnił tę funkcję przez 16 lat, przekazując następnie program Jimmy'emu Fallonowi. Galę wręczenia Nagród Akademii w Hollywood Conan O'Brien poprowadził również w 2025 roku.

Oscary 2026 - gdzie i kiedy oglądać galę? Kto walczy o nagrody?

Transmisja gali rozpocznie się w nocy z 15 na 16 marca 2026 roku o godzinie 23:30 czasu polskiego. Będzie dostępna na platformie internetowej CANAL+ oraz na kanale telewizyjnym CANAL+ PREMIUM.

Nominacje ogłoszono 22 stycznia. "Grzesznicy" Ryana Cooglera walczą o statuetki w rekordowej liczbie 16 kategorii. "Najlepszym filmem" mogą zostać także "Frankenstein", "Hamnet", "Wielki Marty" czy "Bugonia".

Wśród nominowanych mamy trzy polskie wątki. Wspomniany "Hamnet" walczy o nagrodę za kostiumy, za które odpowiadała Małgosia Turzańska. W kategorii "Najlepszy krótkometrażowy film animowany" nominowany jest Maciej Szczerbowski, który współtworzył "The Girl Who Cried Pearls" z Chrisem Lavisem. Z kolei film "Brzydka siostra" jest nominowany za charakteryzację - to polska koprodukcja.