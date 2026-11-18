Hotel Paradise 14 powstaje na Dominikanie. Edyta Zając pokazała plan zdjęciowy

Po zakończeniu pracy przy 13. edycji "Hotelu Paradise" Edyta Zając ponownie znalazła się na planie reality show. Tym razem zdjęcia do nowego sezonu odbywają się na Dominikanie. Prowadząca nie ogranicza się jednak wyłącznie do publikowania wakacyjnych kadrów. Na jej Instagramie pojawiły się również materiały pokazujące, jak wygląda praca przy programie od kuchni. Na zdjęciach i nagraniach widać Edytę przygotowującą się do ujęć, pracę ekipy oraz sprzęt wykorzystywany podczas realizacji. Nie brakuje też kadrów z pięknymi palmami i plażą w tle. Trzeba jednak pamiętać, że rajskie otoczenie to przede wszystkim miejsce intensywnej pracy. Za gotowymi odcinkami kryje się wiele godzin nagrań i przygotowań.

Edyta Zając zdradziła ciekawostkę o produkcji. Aż 40 nagrań!

Jedna z relacji prowadzącej zwróciła szczególną uwagę. Edyta ujawniła bowiem, że do każdego sezonu "Hotelu Paradise" nagrywanych jest aż 40 stand-upów otwierających odcinki. To właśnie te krótkie wejścia prowadzącej widzowie później oglądają na początku kolejnych epizodów.

Nie tylko kulisy. Edyta Zając pokazała kolejne stylizacje

Relacje z Dominikany to także okazja, by przyjrzeć się garderobie prowadzącej. Edyta zaprezentowała kilka różnych zestawów, w tym czarną, mocno wyciętą suknię z asymetrycznym dekoltem i wysokim rozcięciem na nodze. Na innych zdjęciach pojawiła się w żółtej, koronkowej mini oraz jasnej sukience z kopertowym dekoltem. Nie zabrakło również bardziej wieczorowych kadrów w brązowej stylizacji. Prowadząca stawia na eleganckie, dopracowane zestawy, które dobrze wpisują się w tropikalną scenerię nowego sezonu. Jej instagramowe publikacje pozwalają więc podejrzeć nie tylko pracę ekipy, ale też modową stronę przygotowań do kolejnej odsłony reality show.