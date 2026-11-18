W 1081. odcinku "Dziedzictwa" Cennet podaruje Nanie sukienkę z własnych zaręczyn

Cennet ostatecznie zgodzi się, by Nana i Poyraz przeszli przez tradycyjne oświadczyny. Decyzja kobiety będzie ważnym krokiem w ich relacji, ponieważ wcześniej nie była przekonana do związku syna. Teraz postanowi jednak zaakceptować jego wybór i pozwolić zakochanym na rozpoczęcie przygotowań do uroczystości. Szczególnym momentem będzie prezent, który Cennet wręczy Nanie. Kobieta podaruje jej własną sukienkę z zaręczyn. Dziewczyna będzie bardzo wzruszona tym gestem. Podarunek będzie miał dla niej znaczenie nie tylko jako element tradycji, ale również jako dowód, że przyszła teściowa zaczyna traktować ją jak członkinię rodziny. Cała rodzina z entuzjazmem przystąpi do przygotowań. Dla Poyraza będzie to spełnienie marzeń, ponieważ od dawna chciał oficjalnie związać się z Naną.

W 1081. odcinku „Dziedzictwa” Pelin będzie próbowała zaszkodzić zakochanym

Pelin obecnie przebywa w szpitalu po tym, jak została ranna podczas konfrontacji z jej przyrodnim bratem. Przebywając z placówce medycznej dowiedziała się, że Poyraz jest gotowy na oficjalne zaręczyny z Naną i to sprawi, że jej złość przybierze na sile. Natychmiast będzie próbowała wydostać się ze szpitala, choć to nie będzie takie proste. W kolejnych odcinkach zobaczymy jednak, że uda jej się opuścić mury szpitala i pełna gniewu przekroczy prób domu Cennet. Dokona makabrycznej rzeczy, aby nie dopuścić do zaręczyn!

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1081

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1081. zostanie wyemitowany w poniedziałek, 30 listopada 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m.in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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