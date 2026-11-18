"M jak miłość", odcinek 1959. Mariusz odnajdzie hotel, w którym ukrywa się Kasia

W 1959 odcinku "M jak miłość" dramatyczna ucieczka Kasi wciąż będzie trwała, jednak wspierany przez prywatnego detektywa Mariusz zdoła wpaść na jej ślad. Nieobliczalny morderca oraz gwałciciel zrobi absolutnie wszystko, aby namierzyć swoją żonę. Sanocki będzie gotów zapłacić każde pieniądze za odkrycie kryjówki Kasi.

„Szczegóły mnie nie interesują! Niech pan ją po prostu znajdzie! Jak najszybciej! Zapłacę podwójną stawkę” - przekaże stanowcze polecenie wynajętemu detektywowi.

Intensywne działania poszukiwawcze w 1959 odcinku "M jak miłość" skierują Mariusza bezpośrednio pod jeden z pruszkowskich hoteli. Dokładnie w momencie jego przybycia pod budynek, ukrywająca się Kasia spojrzy przez okno pokoju. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności psychopata w ogóle jej nie dostrzeże.

Telefon Kasi do Jakuba w 1959 odcinku "M jak miłość". Czy wyzna mu prawdę o córce?

Równocześnie w 1959 odcinku "M jak miłość" przerażona Kasia skontaktuje się telefonicznie z Jakubem, zdając sobie sprawę, że pozostał on jedyną godną zaufania osobą zdolną udzielić jej wsparcia. Kobieta rozpocznie przygotowania do wyjazdu z Polski, zamierzając wraz z córką Zosią przedostać się do Bratysławy. W słowackiej stolicy schronienie zapewni jej znajoma z czasów studenckich Danka, która zarządza tam własną prywatną kliniką.

Odbierając połączenie od byłej partnerki w 1959 odcinku "M jak miłość", Karski błyskawicznie zorientuje się, że kobieta zataja przed nim istotne fakty i znalazła się w poważnych tarapatach. Detektyw zrozumie, że prawdziwe motywy jej ucieczki mogą całkowicie zmienić obraz małżeństwa z Sanockim.

Decyzja o wykonaniu telefonu do Jakuba w 1959 odcinku "M jak miłość" będzie wynikała również z potrzeby ujawnienia długo skrywanego sekretu. Kobieta zapragnie wreszcie powiedzieć Karskiemu, że to właśnie on jest biologicznym ojcem małej Zosi, natomiast powodem opuszczenia Mariusza był dokonany przez niego gwałt oraz zamordowanie Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk).

„Przepraszam, że zawracam ci głowę, ale muszę ci coś powiedzieć, to bardzo ważne... Mówiłam ci, że popełniłam błąd i to dotyczy mnie...” - zacznie Kasia, po czym zapadnie cisza. „Kasiu? Jesteś tam?” - zapyta zaniepokojony Jakub, który nie doczeka się już żadnej reakcji ze strony byłej żony.

Nagłe przerwanie rozmowy z Jakubem w 1959 odcinku "M jak miłość" będzie bezpośrednią reakcją na pojawienie się Mariusza przed budynkiem hotelu. Widok prześladowcy wywoła u Kasi ogromny atak paniki, zmuszając ją do błyskawicznego spakowania bagaży, dzięki czemu w ostatnim momencie zdoła uciec z córką Zosią przed psychopatą.

Kiedy oglądać 1959 odcinek "M jak miłość" w telewizji TVP2?

Telewizyjna premiera 1959 odcinka serialu "M jak miłość" na antenie stacji TVP2 została zaplanowana na poniedziałek 23 listopada 2026 roku o godzinie 20.50.

M jak miłość. Mariusz zgotuje Kasi piekło! Ze strachu przed psychopatą ucieknie z córką