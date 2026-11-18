Joanna stawia żądania Arturowi w 1961 odcinku „M jak miłość”. Koniec z rolą kochanki

W nadchodzącym 1961 odcinku „M jak miłość” zdesperowana Joanna nie zamierza rezygnować z walki o Artura, mimo że ma pełne prawo kwestionować szczerość jego uczuć. Żonaty Rogowski już wcześniej wielokrotnie składał jej deklaracje miłości i obiecywał wspólny start, jednak przez długi czas nie potrafił definitywnie rozstać się z Marysią. Ostatecznie to zdradzona małżonka wyrzuciła go z domu, przez co lekarz został zupełnie sam.

Kiedy w 1956 odcinku „M jak miłość” wygnany Rogowski przeprowadził się do wynajętego lokalu w Gródku, Joanna natychmiast zaczęła prosić go o kolejną szansę dla ich relacji. Kobieta doszła do wniosku, że brak możliwości powrotu Artura do domu w Grabinie i odrzucenie ze strony Marysi to idealny moment, aby na stałe przywiązać do siebie kochanka.

W 1961 odcinku „M jak miłość” zdeterminowana kobieta pójdzie o krok dalej, by całkowicie zatrzymać Artura przy sobie i odciąć mu drogę powrotu do żony. Pracujący w tej samej placówce medycznej w Gródku kochankowie umówią się w kawiarni, gdzie młoda lekarka przedstawi Rogowskiemu twarde warunki. Kobieta ma już bowiem dość pełnienia funkcji chwilowego pocieszenia.

„Artur, ja tak dalej nie mogę. W szpitalu mijamy się, jakbyśmy się nie znali… Potem dzwonisz Musisz w końcu podjąć decyzję, co dalej. Nie chcę być dla ciebie tylko przystankiem, kimś, do kogo przychodzi się, kiedy jest źle… Twoje małżeństwo się skończyło, ono już nie istnieje” – zapowie stanowczo cytowana przez portal światseriali.interia.pl Joanna, nie pozwalając, aby Artur w dalszym ciągu bawił się jej uczuciami.

To jednak nie wszystkie argumenty, jakich użyje wielokrotnie porzucana lekarka. W 1961 odcinku „M jak miłość” Joanna otwarcie ostrzeże Artura, że czeka go całkowita samotność, jeśli nie zdecyduje się przekształcić ich dotychczasowego romansu w oficjalny i poważny związek.

„Jeśli nadal będziesz mnie przyciągał i odpychał, to mnie stracisz… I wtedy naprawdę zostaniesz sam!” – rzuci w stronę kochanka Joanna.

W reakcji na te ostre słowa w 1961 odcinku „M jak miłość” Artur zacznie zapewniać Joannę, że wcale nie chce jej stracić. Kobieta szybko jednak wyczuje w jego głosie fałsz i nabierze podejrzeń, że ze strony lekarza to wcale nie jest prawdziwe uczucie, dlatego postanowi zadać Rogowskiemu jedno decydujące pytanie.

„A gdyby teraz twoja żona pozwoliła ci wrócić - wróciłbyś do niej?” – zapyta wprost lekarka. „Przecież wiesz, że nie...” – odeprze Artur, całkowicie mijając się z prawdą.

Warto zaznaczyć, że tuż przed kawiarnianą rozmową z Joanną w 1961 odcinku „M jak miłość” Rogowski odbędzie szczere spotkanie ze swoją teściową Barbarą (Teresa Lipowska), której wyzna, że jego największym pragnieniem jest odzyskanie rodziny, w tym oczywiście samej Marysi.

Postawiony pod ścianą przez wymagającą kochankę Artur stwierdzi ostatecznie, że mogą podjąć próbę zbudowania związku. Taki dobór słów wzbudzi w Joannie ogromne niedowierzanie.

„Czyli jak? Co to znaczy? To znaczy, że od tej chwili jesteśmy razem. Bez żadnych więcej wątpliwości, bez żadnych niedopowiedzeń. Ale pod jednym warunkiem - oboje musimy w to uwierzyć - ty również...” – odpowie mu zszokowana kobieta.

Chociaż spotkanie w 1961 odcinku „M jak miłość” zakończy się namiętnym pocałunkiem, nie będzie on żadnym dowodem na to, że Artur faktycznie pragnie tej relacji. Myśli mężczyzny wciąż będą krążyć wokół Marysi, co wyraźnie zwiastuje, że Rogowski już wkrótce może zostać kompletnie sam, tracąc zarówno żonę, jak i kochankę.

W programie „Kulisy serialu M jak miłość” wcielający się w tę postać Robert Moskwa poddał w wątpliwość szczęśliwą przyszłość swojego bohatera u boku Joanny.

„Arturowi życzę, żeby nie żałował nigdy tego co zrobił, a Marysi i Arturowi razem życzę, żeby zostali prawdziwymi, wielkimi przyjaciółmi” – powiedział na antenie aktor.

Kiedy oglądać 1961 odcinek „M jak miłość” w TVP2? Data i godzina emisji

Premierowa emisja 1961 odcinka serialu „M jak miłość” została zaplanowana na poniedziałek, 30 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.

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