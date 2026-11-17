Fabuła „Ranczo. Zemsta wiedźm”. Co wydarzy się w 11. sezonie serialu?

Wydarzenia w 11. sezonie serialu, zatytułowanym „Ranczo. Zemsta wiedźm”, rozgrywają się dokładnie dziesięć lat po zakończeniu poprzednich odsłon tej produkcji.

Dobiega końca druga kadencja prezydenta Pawła Kozioła, który intensywnie zastanawia się nad swoją dalszą przyszłością. W tym samym czasie w Wilkowyjach zjawiają się zupełnie nowe postacie. Oprócz tytułowych wiedźm, sprowadzonych przez Lucy (Ilona Ostrowska) oraz babkę (Grażyna Zielińska), na słynnej „ławeczce” miejsce Stacha Japycza (śp. Franciszek Pieczka) zajmie jego kuzyn z Australii, Ignacy Japycz, w którego wcieli się Daniel Olbrychski.

Opublikowany zwiastun „Ranczo. Zemsta wiedźm” jasno pokazuje, że prezydent Kozioł i jego prawa ręka Czerepach nadal będą wspólnie spiskować. W czyste intencje głowy państwa na sam koniec urzędowania nie uwierzy nawet jego żona Halina (Violetta Arlak).

„- Poczułem, że w końcu muszę coś dobrego dla tego kraju zrobić! - Po dziesięciu latach?” - zakpi Halina.

Kluczową rolę w 11. odsłonie „Rancza” odegra właśnie przebiegły Czerepach. Jako urzędujący premier, w otoczeniu funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, postanowi on osobiście zaprowadzić porządek w Wilkowyjach.

Decyzje podejmowane przez szefa rządu wywołają ogromne przerażenie u policjanta Staśka (Arkadiusz Nader) i Franceski (Anna Iberszer), którzy zaczną podejrzewać wprowadzenie stanu wojennego.

Cała sytuacja mocno zaniepokoi także Lucy i babkę. Kobiety z troski o losy Wilkowyj oraz całej Polski uznają, że rzucony na kraj zły urok mogą odczynić wyłącznie „wiedźmy”.

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Zwiastun „Ranczo. Zemsta wiedźm” w sieci. Skrajne komentarze widzów

Publikacja pierwszego oficjalnego zwiastuna 11. sezonu „Rancza” podzieliła sympatyków serialu na dwie grupy. Część widzów z ogromną ciekawością odlicza czas do powrotu do Wilkowyj, podczas gdy inni po krótkim nagraniu ostro krytykują nową fabułę i bohaterów.

„- Już po zapowiedzi widać, że to badziew będzie 🤦‍♀️ - Ja poczekam z oglądaniem jak wszystkie odcinki gdzieś będą🔥 - Cały system padł przez te zapowiedzi - Nie... Miałem nadzieję... Ale nie... - Zapowiada się bardzo fajnie dla mnie 🙂 - Aż się boję 😥😥” - komentują internauci.

Kiedy premiera „Ranczo. Zemsta wiedźm” w TVP1? Data emisji

Pierwszy odcinek nowego, 11. sezonu zatytułowanego „Ranczo. Zemsta wiedźm” zostanie wyemitowany w niedzielę 6 grudnia 2026 roku o godzinie 20.25 na antenie TVP1. Kolejne odsłony produkcji, która liczy łącznie sześć odcinków, będzie można oglądać w następne niedziele.