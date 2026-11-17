Cennet zgodzi się na tradycyjne oświadczyny w 1080. odcinku „Dziedzictwa”

W 1080. odcinku „Dziedzictwa” relacja Nany i Poyraza wkroczy na kolejny etap. Cennet ostatecznie zaakceptuje pomysł tradycyjnych oświadczyn. Kobieta długo nie chciała pogodzić się z tym, że jej syn żyje pod jednym dachem z dziewczyną, którą poślubił tylko po to, aby mogła uniknąć deportacji. Po tygodniach udawanego małżeństwa postanowiła działać. Kiedy zauważyła, że coraz bardziej zbliżają się do siebie postanowiła ich rozdzielić i nakazała przestrzegania tradycyjnych zasad zalotów. To jednak na nic się zdało, ponieważ Poyraz robił wszystko, aby być jak najbliżej Nany, ukartował nawet jej "porwanie", by spędzić z nią czas z dala od nadzoru matki. Teraz jednak sytuacja wreszcie zacznie układać się po myśli zakochanych. Cennet zgodzi się, by odbyły się tradycyjne oświadczyny. Rodzina z entuzjazmem rozpocznie przygotowania do uroczystości, która ma przypieczętować ich relację.

Pelin wpadnie w szał na wieść o oświadczynach Poyraza

Pelin nie zamierza pogodzić się z myślą, że Poyraz planuje zaręczyny z Naną. Jeszcze niedawno to ona była jego ukochaną, a teraz musi patrzeć, jak mężczyzna, którego kocha, układa sobie życie z inną. Nie zamierza jednak bezczynnie się temu przyglądać. Choć przebywa w szpitalu po odniesionych obrażeniach, jest zdeterminowana, by jak najszybciej go opuścić i pokrzyżować plany pary. Jej desperacja jest tym większa, że doskonale wie, ile Poyraz poświęcił, by ją ochronić. Cały czas będzie przekonana, że może go odzyskać i ułożyć sobie z nim życie na nowo. Będzie bardzo zdeterminowana, aby opuścić szpital i być w domu Poyraza w dniu zaręczyn z Naną.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1080

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1080. zostanie wyemitowany w piątek, 27 listopada 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m.in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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