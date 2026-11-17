Sinan zatrzyma Turguta w 1080. odcinku „Dziedzictwa”

W 1080. odcinku „Dziedzictwa” Sinan doprowadzi do zatrzymania Turguta Evrensoya. Poszukiwany mężczyzna od dawna wymykał się policji, a jego ujęcie stało się jednym z najważniejszych celów prokuratora. Sinan był przekonany, że to właśnie Turgut odpowiada za zabójstwo Ezgi i celowo doprowadził do tego, by podejrzenia padły na Aynur. Przełom nastąpił już w 1079. odcinku. Dzięki sprytnej zasadzce Sinan i policja dopadli Turguta, gdy ten próbował zorganizować krew dla ciężko chorej siostry. Prokurator wykorzystał fakt, że mężczyzna nie chciał zostawić bliskiej osoby samej po przebytym przez nią zawale serca. Zatrzymanie Turguta będzie ważnym sukcesem śledczych, ale nie zakończy sprawy. W 1080. odcinku nie przyzna się do popełnienia morderstwa. Nie zamierza więc ułatwiać Sinanowi zadania i dobrowolnie wyjaśniać okoliczności zbrodni.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1080

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1080. zostanie wyemitowany w piątek, 27 listopada 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m.in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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