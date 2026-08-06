Ranczo. Kulisy narodzin serialowej Wioletki. Aktorka odsłoniła sekrety przygotowań do roli [ZDJĘCIA]

Magdalena Waligórska-Lisiecka pokazuje kulisy przemiany w Wioletkę

Telewizyjna Wioletka nie rodzi się w mgnieniu oka, o czym przekonuje sama Magdalena Waligórska-Lisiecka. Artystka zaprezentowała swoim obserwatorom krótki filmik, który zrealizowano tuż przed rozpoczęciem zdjęć. Na pierwszych ujęciach kobieta ma na sobie zaledwie śladowe ilości kosmetyków oraz naturalnie ułożone włosy, aby po chwili oddać się w ręce profesjonalnej specjalistki od wizerunku, systematycznie zmieniającej jej aparycję.

W efekcie tych zabiegów twarz aktorki zyskuje mocno przerysowany wygląd, w którym dominują podkreślone ciemną kredką oczy oraz kultowy, różowy błyszczyk. Sporo cennego czasu pochłania również odpowiednie wymodelowanie włosów, ponieważ to właśnie specyficzne uczesanie stanowi znak rozpoznawczy słynnej barmanki.

Proces ten został przez gwiazdę podsumowany w niezwykle żartobliwy sposób:

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Wioletka z serialu Ranczo miała być jedynie postacią epizodyczną

Obecnie fani polskiej produkcji nie wyobrażają sobie życia w Wilkowyjach bez tej przebojowej kobiety, chociaż we wczesnych fazach projektu nic nie zwiastowało tak ogromnego sukcesu.

Co ciekawe, Magdalena Waligórska-Lisiecka ubiegała się początkowo o angaż do zupełnie innych ról. Aktorka startowała w castingach do postaci Klaudii Kozioł, którą ostatecznie zagrała Marta Chodorowska, a następnie próbowała zdobyć główną rolę serialowej Lucy, co także zakończyło się fiaskiem. Producenci docenili jednak jej talent aktorski i stworzyli dla niej odrębną bohaterkę.

Według pierwotnych ustaleń barmanka miała stanowić zaledwie tło dla głównych wydarzeń, lecz błyskawicznie skradła serca telewidzów. Scenarzyści regularnie rozbudowywali jej perypetie miłosne, a ślub bohaterki z miejscowym policjantem Staśkiem (w tej roli Arkadiusz Nader) zapisał się w historii formatu jako jeden z najciekawszych wątków obyczajowych.

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W ostatnich odsłonach kultowej serii życie rodzinne Wioletki i jej męża zeszło na nieco dalszy plan. Głowa rodziny udała się na specjalistyczne kursy do Szczytna, a samotna matka musiała zająć się wychowywaniem córki na prowincji. Nie oznaczało to absolutnie nudy, gdyż kobieta aktywnie dbała o trzeźwość załamanego Kusego (w tej roli nieżyjący już Paweł Królikowski) po nieoczekiwanym wyjeździe Lucy (Ilona Ostrowska) do Stanów Zjednoczonych.

W dziesiątej serii barmanka wpadła w oko nowemu stróżowi prawa, Wojtkowi, lecz stanowczo odrzuciła jego zaloty, pozostając lojalną małżonką. Regularnie włączała się w lokalne akcje społeczne organizowane przez Klaudię Kozioł (Marta Chodorowska), a w jej relacji ze Staśkiem nie było widać żadnych oznak poważnego kryzysu.

Odpowiedź na pytanie o przyszłość charakteryzującej się mocnym makijażem postaci poznamy w kolejnej odsłonie „Rancza”, której premierę zaplanowano na końcówkę 2026 roku.

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QUIZ. Jak dobrze znasz serial „Ranczo”? Pytanie 1 z 20 Jak ma na nazwisko Lucy? Wailska Wilska Wólska Walska Następne pytanie