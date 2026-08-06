"Panna młoda": streszczenie odcinka 171

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-08-06 8:06

W 171. odcinku "Panny młodej" atmosfera między bohaterami gęstnieje z minuty na minutę. Cihan dowiaduje się czegoś, czego kompletnie się nie spodziewał, i nie potrafi opanować złości. Na jaw wychodzi prawda o decyzjach Hancer, a reszta musi w końcu przyjąć to, co do tej pory zamiatano pod dywan.

W "Pannie młodej" wydarzenia przyspieszają, a bohaterowie wpadają w coraz większe tarapaty. Fadime wciąż nie potrafi wybaczyć synowi, przez co w rodzinie robi się jeszcze więcej napięć i pretensji. W tym czasie Beyza dalej miesza, manipulując Mukadder i Sinem, żeby ugrać coś dla siebie. Cihan decyduje, że stary dom ma zniknąć. Chce wreszcie odciąć się od tego, co łączy go z Hancer i z bolesnymi wspomnieniami. Hancer nie zgadza się na rozbiórkę, a potem robi coś, co wszystkich zaskakuje. Wychodzi za Meliha. Czy ten ślub da jej wreszcie spokój?

Ten serial nie mógł się udać, a robi furorę. Zine Tseng i Max Irons o kulisach "Młodego Sherlocka" | WYWIAD ESKA

"Panna młoda" odc. 171 - streszczenie

Melih staje twarzą w twarz z Cihanem i pokazuje mu akt ślubu z Hancer. Cihan czuje się oszukany i wściekły. W złości chce doprowadzić do rozbiórki starego domu, który kojarzy mu się z bólem. Ertugrul mówi Cemilowi o ślubie, a wieści błyskawicznie rozchodzą się dalej. Sinem ma do siebie żal. Wyrzuca sobie, że zaufała Melihowi i dała się tak boleśnie oszukać.

"Panna młoda" odc. 171 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Na kolejny odcinek nie trzeba długo czekać. Serial jest emitowany w dni powszednie na TVP2. Warto zarezerwować popołudnie, bo ten odcinek przyniesie konsekwencje ostatnich decyzji bohaterów. Odcinek 171 "Panny młodej" TVP2 pokaże 14 sierpnia 2026 roku o 17:20.

Polecany artykuł:

"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 455

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to turecki serial o skomplikowanych losach Hancer i Cihana. Hancer jest sierotą. Szybko musiała dorosnąć, żeby opiekować się chorym bratem, a to wciągnęło ją w zaaranżowane małżeństwo z bogatym spadkobiercą. Na początku łączył ich tylko finansowy układ, ale z czasem pojawiło się między nimi prawdziwe uczucie. To opowieść o walce o miłość, rodzinnych intrygach i decyzjach, które potrafią sporo kosztować. W serialu grają:

  • Talya Çelebi (jako Hançer)
  • Türkseve (jako Cihan)
  • Can Tarakçı (jako Cemil)
  • Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
  • Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
  • Elif Çapkin (jako Yonca)
  • Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
  • Sidal Damar (jako Sinem)
  • Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
  • Türker, Kantar (jako Emir)
  • Çisel Kuskan (jako Beyza)
  • Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)
Zaskoczona i zmartwiona kobieta w niebieskim swetrze. O losach bohaterów serialu Panna młoda przeczytasz na Eska.
Galeria zdjęć 8
Panna młoda turecki serial
panna młoda