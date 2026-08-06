W "Pannie młodej" wydarzenia przyspieszają, a bohaterowie wpadają w coraz większe tarapaty. Fadime wciąż nie potrafi wybaczyć synowi, przez co w rodzinie robi się jeszcze więcej napięć i pretensji. W tym czasie Beyza dalej miesza, manipulując Mukadder i Sinem, żeby ugrać coś dla siebie. Cihan decyduje, że stary dom ma zniknąć. Chce wreszcie odciąć się od tego, co łączy go z Hancer i z bolesnymi wspomnieniami. Hancer nie zgadza się na rozbiórkę, a potem robi coś, co wszystkich zaskakuje. Wychodzi za Meliha. Czy ten ślub da jej wreszcie spokój?

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"Panna młoda" odc. 171 - streszczenie

Melih staje twarzą w twarz z Cihanem i pokazuje mu akt ślubu z Hancer. Cihan czuje się oszukany i wściekły. W złości chce doprowadzić do rozbiórki starego domu, który kojarzy mu się z bólem. Ertugrul mówi Cemilowi o ślubie, a wieści błyskawicznie rozchodzą się dalej. Sinem ma do siebie żal. Wyrzuca sobie, że zaufała Melihowi i dała się tak boleśnie oszukać.

"Panna młoda" odc. 171 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Na kolejny odcinek nie trzeba długo czekać. Serial jest emitowany w dni powszednie na TVP2. Warto zarezerwować popołudnie, bo ten odcinek przyniesie konsekwencje ostatnich decyzji bohaterów. Odcinek 171 "Panny młodej" TVP2 pokaże 14 sierpnia 2026 roku o 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to turecki serial o skomplikowanych losach Hancer i Cihana. Hancer jest sierotą. Szybko musiała dorosnąć, żeby opiekować się chorym bratem, a to wciągnęło ją w zaaranżowane małżeństwo z bogatym spadkobiercą. Na początku łączył ich tylko finansowy układ, ale z czasem pojawiło się między nimi prawdziwe uczucie. To opowieść o walce o miłość, rodzinnych intrygach i decyzjach, które potrafią sporo kosztować. W serialu grają:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)