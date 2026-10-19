Losy trzypokoleniowej rodziny od lat przyciągają przed telewizory miliony widzów, którzy z niecierpliwością czekają na kolejne perypetie Lubiczów. Przez lata emisji bohaterowie produkcji doczekali się wielu zaskakujących wydarzeń, niebywałych zwrotów akcji, powrotów, ale także szczęśliwych narodzin i smutnych rozstań. Nie ma już wśród nich trzonów rodu, czyli Marii i Władysława, ale również Ryszarda i Doroty. Widzowie nie rozstali się jednak z produkcją tak, jak aktorzy i nadal z zainteresowaniem śledzą losy bohaterów, co tylko potwierdzają wyniki oglądalności. Czy znajdujesz się wśród wiernych fanów serialu? Jeśli tak, ten quiz jest dla Ciebie!

Quiz. Dopasuj aktora do roli w "Klanie". Kogo gra Tomasz Stockinger a kogo Izabela Trojanowska? Pytanie 1 z 10 Kogo w serialu grał Piotr Cyrwus? Ryszard Lubicz Paweł Lubicz Władysław Lubicz Następne pytanie