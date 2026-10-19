Losy trzypokoleniowej rodziny od lat przyciągają przed telewizory miliony widzów, którzy z niecierpliwością czekają na kolejne perypetie Lubiczów. Przez lata emisji bohaterowie produkcji doczekali się wielu zaskakujących wydarzeń, niebywałych zwrotów akcji, powrotów, ale także szczęśliwych narodzin i smutnych rozstań. Nie ma już wśród nich trzonów rodu, czyli Marii i Władysława, ale również Ryszarda i Doroty. Widzowie nie rozstali się jednak z produkcją tak, jak aktorzy i nadal z zainteresowaniem śledzą losy bohaterów, co tylko potwierdzają wyniki oglądalności. Czy znajdujesz się wśród wiernych fanów serialu? Jeśli tak, ten quiz jest dla Ciebie!
Quiz. Dopasuj aktora do roli w "Klanie". Kogo gra Tomasz Stockinger a kogo Izabela Trojanowska?
2026-10-19 13:20
Tym razem bierzemy pod lupę Klan, a w zasadzie obsadę serialu. Mamy dla Was dziesięć pytań dotyczących, tego, kto wcielił się w konkretną rolę lub postać. Uwaga - pytamy zarówno o aktorów, którzy nadal grają w serialu, ale także o tych, którzy od pewnego czasu nie są już związani z produkcją.
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