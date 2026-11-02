Radomiak Radom ogrywa Śląsk Wrocław. Ważne zwycięstwo w PKO BP Ekstraklasie

Emocjonujący początek w meczu Radomiak Radom – Śląsk Wrocław

Poniedziałkowe starcie w ramach 13. kolejki ekstraklasy rozpoczęło się od mocnego uderzenia. Już w 5. minucie na listę strzelców wpisał się Christos Donis, który popisał się efektownym uderzeniem z około 25 metrów po podaniu od Conrado. Piłkarze Śląska Wrocław szybko odpowiedzieli na to trafienie.

Niespełna dwie minuty później goście doprowadzili do wyrównania. Składna akcja zespołu zakończyła się podaniem Grzegorza Tomasiewicza do Malaly’ego Dembele, a po jego dośrodkowaniu Przemysław Banaszak umieścił piłkę w pustej bramce z czterech metrów. Tym samym napastnik wrocławian wpisał się na listę strzelców w trzecim kolejnym spotkaniu.

Bohater Radomiaka zapewnia cenne punkty

Po zmianie stron drużyna gospodarzy szybko odzyskała przewagę. W 49. minucie Jan Grzesik wykorzystał błąd obrońcy Śląska, Dominika Szali, który zbyt lekko odegrał piłkę do Karola Niemczyckiego. Zawodnik Radomiaka sprytnie wyminął bramkarza i trafił do siatki po raz trzeci w bieżących rozgrywkach.

Kapitan miejscowego zespołu przypieczętował wygraną w 71. minucie. Po znakomitym prostopadłym podaniu od Luquinhasa, Jan Grzesik pewnie wykończył sytuację sam na sam z Niemczyckim. Radomiak Radom odniósł w ten sposób pierwsze zwycięstwo pod wodzą trenera Johna Carvera, przełamując serię bez ligowej wygranej trwającą od 29 sierpnia.