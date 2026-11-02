Zagłębie Lubin wygrywa z Koroną Kielce. Kto zdobył decydującą bramkę?

Szybkie rozstrzygnięcie w Lubinie

Spotkanie rozpoczęło się od bardzo niefortunnego zdarzenia dla drużyny gości. Już w czwartej minucie meczu Ariel Mosór skierował piłkę do własnej bramki, dając prowadzenie zespołowi KGHM Zagłębie Lubin. Ten błąd zaważył na końcowym rezultacie całego starcia.

Gospodarze skutecznie bronili wypracowanej w pierwszych minutach przewagi, nie pozwalając rywalom na wyrównanie do przerwy. Na trybunach zasiadło dokładnie 3396 widzów, a zawody prowadził sędzia Piotr Lasyk z Bytomia.

Kto obejrzał żółte kartki?

W drugiej połowie trenerzy obu drużyn szukali nowych rozwiązań, wprowadzając rezerwowych zawodników na plac gry. Mimo licznych zmian i prób ataków wynik nie uległ już zmianie. Spotkanie było zacięte, o czym świadczą pokazane przez arbitra kartki.

W zespole gospodarzy żółtymi kartkami ukarani zostali Roman Jakuba, Damian Dąbrowski oraz Marcel Reguła. W drużynie Korony Kielce jedyne napomnienie otrzymał Slobodan Rubezić. Bramkarz gospodarzy Zlatan Alomerović zachował czyste konto do ostatniego gwizdka.