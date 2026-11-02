Jan Urban ogłosi powołania w piątek. Znamy dokładny plan listopadowego zgrupowania

Przed polskimi piłkarzami dwa finałowe starcia w ramach fazy grupowej Ligi Narodów. Najpierw 14 listopada zagrają na wyjeździe z Rumunią, a następnie 17 listopada podejmą we Wrocławiu reprezentację Szwecji.

W grupie B4 Biało-Czerwoni znajdują się w trudnym położeniu, zajmując obecnie trzecią lokatę z dorobkiem czterech punktów. Stawkę otwiera Szwecja, która zgromadziła dziesięć oczek, natomiast na drugim miejscu plasuje się Bośnia i Hercegowina z ośmioma punktami na koncie. Tabelę z zerowym dorobkiem zamyka Rumunia.

Polska kadra straciła już szanse na wygranie grupy i bezpośredni awans do najwyższej dywizji. Nasi reprezentanci wciąż mogą jednak powalczyć o drugie miejsce premiowane grą w barażach, choć realizacja tego celu będzie niezwykle skomplikowana.

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Reprezentacja Polski w Lidze Narodów. Plan zgrupowania i zasady utrzymania

Wprowadzone przez UEFA nowe regulacje sprawiają, że zajęcie trzeciej pozycji w grupie nie skutkuje spadkiem do niższej dywizji. Z kolei drużyny z ostatnich miejsc w swoich tabelach czeka w marcu walka o utrzymanie w meczach barażowych.

Kadrowicze mają stawić się w Warszawie w poniedziałek najpóźniej o godzinie 18:00. Na wtorek zaplanowano pierwsze zajęcia oraz konferencję prasową, w której wezmą udział selekcjoner oraz jeden z piłkarzy, natomiast przez następne trzy dni zespół będzie ćwiczyć na boisku KS ZWAR.

Wylot kadry do Bukaresztu nastąpi w piątek 13 listopada, a dzień później Polacy zmierzą się tam z Rumunią. Bezpośrednio po tym starciu drużyna uda się w podróż powrotną prosto do Wrocławia, gdzie 17 listopada zakończy zmagania grupowe pojedynkiem ze Szwedami.

Wciąż nie ma pewności, czy wszyscy wybrańcy trenera będą zdolni do gry. Z powodu urazu pod znakiem zapytania stoi listopadowy występ Marcina Bułki, który w ostatnich meczach pełnił funkcję pierwszego bramkarza drużyny narodowej.