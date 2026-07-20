Przełom u Pawła w nowym sezonie "M jak miłość". Zmiany po śmierci żony i tajemnicza niania

Paweł zostawi za sobą najtrudniejszy okres życia

Śmierć Franki była jednym z najdramatyczniejszych momentów poprzedniego sezonu "M jak miłość". Paweł niespodziewanie musiał odnaleźć się w roli samotnego ojca, radząc sobie bez wsparcia ukochanej.

W najnowszych odcinkach widzowie zobaczą próbę powrotu do normalności. Choć Zduński nigdy nie zapomni o żonie, zdecyduje się pójść naprzód, by zapewnić Antosiowi stabilne i bezpieczne środowisko.

Tajemnicza niania odmieni życie Pawła w "M jak miłość" po wakacjach?

Pojawienie się nowej opiekunki dla Antosia będzie stanowić intrygujący element nadchodzących epizodów. Twórcy serialu wciąż ukrywają personalia zarówno nowej postaci, jak i grającej ją aktorki. Jasne jest jednak, że jej rola nie ograniczy się wyłącznie do opieki nad maluchem.

Zduński rozpocznie poszukiwania niani ze względu na zbyt duże zaangażowanie Agnes, która mocno zżyje się z jego synem. Mężczyzna postanowi zainterweniować, nie chcąc rozbudzać w przyjaciółce fałszywych nadziei na związek. Sama Agnes w końcu zorientuje się, że przekroczyła pewne granice.

Wtedy właśnie do życia wdowca wkroczy wspomniana niania. Produkcja nie zdradza szczegółów, ale zapowiada, że kobieta mocno wpłynie na codzienność Pawła, otwierając przed nim zupełnie nowe perspektywy.

Relacja z Agnes wejdzie na nowy etap

Agnes stanowiła dla Pawła ogromne oparcie w okresie żałoby, pomagając mu również przy Antosiu. Te trudne doświadczenia bardzo ich do siebie zbliżyły. Wszystko wskazuje na to, że Zduński zdecyduje się na jasne wyznaczenie granic, by chronić przyjaciółkę przed rozczarowaniem i wyraźnie oddzielić tę znajomość od sfery rodzinnej.

Zdrada Artura mocno odbije się na Pawle

Na horyzoncie pojawią się też kłopoty rodzinne. W jesiennych odcinkach wybuchnie afera związana z niewiernością Artura Rogowskiego, który uwikła się w romans z Joanną (Dominika Sakowicz). Zdruzgotana Marysia będzie mogła liczyć na bezwarunkowe wsparcie syna. Paweł stanowczo potępi zachowanie ojczyma, co doprowadzi do gwałtownej konfrontacji i szarpaniny w przychodni.

To będzie zupełnie nowy rozdział dla Zduńskiego

Scenarzyści zaplanowali dla Pawła powakacyjne przebudzenie. Mimo bolesnych wspomnień wdowiec będzie musiał stawić czoła wyzwaniom samotnego rodzicielstwa i skomplikowanym relacjom. Nowe obowiązki, zawirowania rodzinne i pojawienie się zagadkowej opiekunki zagwarantują mu pełne emocji miesiące.

M jak miłość. Paweł wróci z synem do Grabiny! Nie tylko Agnes pomoże mu wychować Antosia