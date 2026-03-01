Ekstraklasa: Lech Poznań – Raków Częstochowa. Niewiarygodny doliczony czas gry i kto triumfował w hicie?

Pierwsza połowa: karne i niespodzianki?

Spotkanie rozpoczęło się dynamicznie, a Lech Poznań szybko został ukarany za błąd w defensywie. Po zbyt lekkim podaniu Michała Gurgula do Bartosza Mrozka, Patryk Makuch dopadł do piłki, co zmusiło bramkarza „Kolejorza” do faulu, a sędzia podyktował rzut karny. Jonatan Braut Brunes pewnie wykorzystał jedenastkę, dając Rakowowi prowadzenie w ósmej minucie meczu.

Gospodarze szybko ruszyli do ataku, szukając wyrównania. W 15. minucie doszło do kontrowersyjnej sytuacji, gdy po uderzeniu Alego Gholizadeha piłka trafiła w rękę Ariela Mosóra. Sędzia Bartosz Frankowski początkowo nakazał grać dalej, ale po interwencji VAR i niemal trzech minutach analizy, zmienił decyzję i podyktował rzut karny dla Lecha. Mikael Ishak skutecznie zamienił go na gola, zdobywając swoje dwunaste trafienie w sezonie.

Mimo wyrównania, Raków ponownie wyszedł na prowadzenie. Po interwencji Mrozka przy strzale Brunesa, Jean Carlos Silva skutecznie dobił piłkę, trafiając do siatki w 37. minucie. Przed przerwą Lech zdołał jednak doprowadzić do remisu, kiedy to Luis Palma sfinalizował akcję po podaniu Gholizadeha, ustalając wynik pierwszej połowy na 2:2.

Dramatyczna druga połowa i gol na wagę zwycięstwa?

Po zmianie stron Lech Poznań kontynuował ofensywną grę, stwarzając liczne okazje. W 55. minucie, po uderzeniu Ishaka, Antonio Milić popisał się skuteczną dobitką, dając gospodarzom prowadzenie 3:2. Raków jednak nie zamierzał rezygnować i w 73. minucie, po faulu Milicia na Brunesie, Ivi Lopez perfekcyjnie wykonał rzut wolny z około 20 metrów, trafiając idealnie pod poprzeczkę i ponownie wyrównując stan meczu.

Chwilę później, w 82. minucie, Raków Częstochowa zdobył gola po dośrodkowaniu Marko Bulata i strąceniu piłki głową przez Stratosa Svarnasa. Radość gości trwała jednak krótko, gdyż po dwuminutowej analizie VAR, trafienie Greka zostało anulowane z powodu minimalnego spalonego. Sytuacja ta wzbudziła wiele emocji na trybunach.

Mecz zmierzał ku końcowi, a oba zespoły walczyły o zwycięstwo. W doliczonym czasie gry, w 90+1 minucie, Yannick Agnero, rezerwowy Lecha, zdobył decydującą bramkę. Po podaniu Gurgula, Agnero uderzył piętą, a piłka wtoczyła się do siatki, ustalając wynik spotkania na 4:3. Lech Poznań dzięki temu zwycięstwu dogonił Jagiellonię Białystok w tabeli Ekstraklasy.

