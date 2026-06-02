Polska - Nigeria: transmisja online i w TV. Gdzie i o której oglądać mecz 3.06.2026?

Polska - Nigeria: mecz towarzyski 3.06.2026

Reprezentacja Polski nie ma ostatnio szczęścia. Pierwszej połowy 2026 roku na pewno nie będzie wspominać dobrze. Zaczęło się od sromotnej porażki w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2026. Choć w barażach Biało-czerwonym udało się pokonać Albanię, kolejny mecz ze Szwecją odebrał im szansę na występ na mundialu w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Miały to być ostatnie MŚ Roberta Lewandowskiego. To także największy mundial w historii, bo z aż 48 drużynami, a jednak Polski tam zabraknie. Na tym jednak nie koniec porażek. Mecz towarzyski z Ukrainą również nie okazał się sukcesem. Polacy przegrali z sąsiadami 0:2. Teraz czas na Nigerię. Czy 3 czerwca Polska będzie miała więcej szczęścia? Kibice będą chcieli się o tym przekonać na własne oczy. Niektórzy udadzą się na stadion PGE Narodowy w Warszawie, ale większość zasiądzie na kanapie. Mecz Polska - Nigeria będzie można oglądać w telewizji i internecie. Gdzie szukać transmisji?

Polska - Nigeria 3.06.2026: transmisja meczu

Mecz Polska - Nigeria będzie transmitowany na żywo prosto z Warszawy. Spotkanie będzie można śledzić na kanałach: TVP 1 i TVP Sport. Spotkanie będzie też dostępne online na sport.tvp.pl i w aplikacjach TVP Sport i TVP VOD. O której godzinie zacznie się transmisja?

Polska - Nigeria 3.06.2026: godzina meczu

Według harmonogramu pierwszy gwizdek meczu Polska - Nigeria mamy usłyszeć punktualnie o godzinie 20:45. Dużo wcześniej zacznie się studio meczowe. Kibice będą mogli posłuchać komentarzy ekspertów już o 19:30 w sport.tvp.pl, a od 20:25 na Jedynce.