Zatrzymanie w warmińsko-mazurskiem. Polak poszukiwany przez Interpol za zabójstwo w Australii

Ucieczka po brutalnym morderstwie. 25-latek z Polski ścigany przez Interpol

Poszukiwania 25-letniego Polaka rozpoczęły się tuż po tym, jak opuścił on Australię, gdzie miał dopuścić się okrutnego morderstwa. Mężczyzna, świadomy grożącej mu odpowiedzialności, zaczął przemieszczać się po Europie, skutecznie zacierając za sobą ślady. W związku z tym za podejrzanym wystawiono czerwoną notę Interpolu, co oznaczało alert dla policji we wszystkich zrzeszonych krajach i najwyższy stopień międzynarodowych poszukiwań. Pomimo intensywnych działań prowadzonych przez służby z kilku państw, przez długi czas nie udawało się ustalić jego dokładnego miejsca pobytu.

Przełom w poszukiwaniach i akcja policji w warmińsko-mazurskiem

Kluczowy moment w sprawie nastąpił w kwietniu 2026 roku. To właśnie wtedy australijskie służby, działając w ramach europejskiej sieci współpracy policyjnej ENFAST, przekazały polskim policjantom nowe, kluczowe informacje na temat poszukiwanego. Do akcji natychmiast skierowano najlepszych specjalistów z Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz doświadczonych policjantów z komend w Olsztynie, Bydgoszczy, Warszawie, a także lokalnych jednostek w Ostródzie i Morągu. Rozpoczęła się zakrojona na szeroką skalę operacja, której celem było namierzenie i zatrzymanie niebezpiecznego przestępcy ukrywającego się na terenie Polski.

Finał obławy w warmińsko-mazurskiem. Poszukiwany czeka na ekstradycję

Precyzyjne działania operacyjne i zacieśniająca się pętla wokół 25-latka sprawiły, że nie miał on już drogi ucieczki. Ostatecznie 19 maja mężczyzna sam zgłosił się do jednostki Policji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie natychmiast został zatrzymany. Obecnie podejrzany przebywa w areszcie, gdzie oczekuje na decyzję sądu w sprawie ekstradycji do Australii, gdzie odpowie za zarzucane mu czyny. Cała sprawa pokazuje, jak kluczowa w ściganiu najgroźniejszych przestępców jest sprawna wymiana informacji i międzynarodowa współpraca policji.

Źródło: Policja.pl