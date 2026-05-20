Oszustwo na prokuratora w powiecie jaworskim. 86-latek stracił 50 tysięcy złotych

Oszustwo "na prokuratora" w powiecie jaworskim. Senior przekazał oszustom 50 tys. zł

Dramat 86-letniego mieszkańca naszego regionu rozpoczął się w poniedziałek od jednego telefonu. Po podniesieniu słuchawki mężczyzna usłyszał w głos kobiety, która przedstawiła się jako prokurator prowadząca pilną sprawę. Oszustka poinformowała seniora, że jego córka była sprawcą tragicznego wypadku drogowego i została zatrzymana przez policję. Aby uniknąć aresztu, konieczna była natychmiastowa wpłata kaucji. Zmanipulowany i przerażony mężczyzna uwierzył w całą historię i postępował zgodnie z instrukcjami, przekazując 50 tysięcy złotych kurierowi, który po chwili zjawił się pod jego domem. Prawda wyszła na jaw dopiero po rozmowie z rodziną, gdy okazało się, że córka jest bezpieczna, a całe zdarzenie było starannie zaplanowanym oszustwem.

Policja apeluje. Jak nie paść ofiarą oszustwa na wnuczka i prokuratora?

Funkcjonariusze po raz kolejny przypominają i apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z osobami, które telefonicznie proszą o pieniądze. Policja nigdy nie żąda pieniędzy przez telefon, nie wysyła żadnych pośredników ani kurierów w celu odebrania gotówki na poczet kaucji. W przypadku otrzymania takiego podejrzanego telefonu, należy natychmiast się rozłączyć, a następnie zweryfikować informację, dzwoniąc bezpośrednio do członka rodziny, którego rzekomo dotyczy sprawa. Zawsze warto też powiadomić o próbie oszustwa, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Rozwaga i zasada ograniczonego zaufania to jedyny sposób, aby uchronić się przed utratą oszczędności.

Źródło: Policja.pl