Barwy szczęścia. Lucyna pozbędzie się Agaty? Nowy plan wyrzucenia Pyrków z domu

Lucyna wymyśli plan na pozbycie się Agaty i Ignacego

W 3406. odcinku „Barw szczęścia” Lucyna wpadnie na zaskakujący pomysł, który przedstawi Agacie i Ignacemu. Kobieta będzie namawiać młodych na sprzedaż mieszkania i wyprowadzkę za granicę. Sytuacja idealnie zbiegnie się w czasie z zawodowymi wyzwaniami Pyrki. Dziewczyna otrzyma z pracy propozycję wyjazdu do Tajlandii na trzy lata w związku z nowym projektem. Opcja emigracji stanie się więc realna, a sprytna Lucyna od razu spróbuje to wykorzystać dla własnych korzyści.

Hubert przejrzy na oczy w sprawie Lucyny

Lucyna zacznie przedstawiać wyjazd z kraju jako wspaniałą okazję na życiowy reset i całkowitą zmianę otoczenia, licząc, że wpłynie to na ostateczną decyzję Agaty. Trudno jednak przewidzieć, czy Pyrka faktycznie zaryzykuje i opuści Polskę. Tymczasem Hubert zacznie uważniej badać przeszłość intrygantki. Jego prywatne śledztwo przyniesie rezultaty, które sprawią, że mężczyzna definitywnie przestanie ufać seniorce.

Trzeba pamiętać, że Pyrkowie mają już za sobą sporo przejść z powodu działań starszej kobiety. To ona pozbyła się dowodów przydatnych do uzyskania odszkodowania po zalaniu, a później wywołała pożar w garażu, próbując zrzucić winę na Emila. Kiedy w nowym sezonie zepsuje się piec, Lucyna bez skrupułów wyniesie się do hotelu Stańskich, a rachunek wystawi Hubertowi. Jej głównym celem jest zmęczenie Pyrków awariami i zmuszenie ich do sprzedaży domu.

Wilk realizuje swój plan przeciwko Pyrkom

Działania Lucyny są jedynie częścią większej intrygi, za którą stoi jej syn, Wilk. Od dawna dąży on do tego, by Pyrkowie opuścili swój dom. Wszystkie dotychczasowe usterki i pożary wcale nie były nieszczęśliwymi zbiegami okoliczności. W 3406. odcinku „Barw szczęścia” prawda zacznie powoli wychodzić na jaw, a Hubert straci zaufanie do Lucyny. W tym samym czasie seniorka będzie zacieśniać pętlę wokół Agaty i Ignacego, nakłaniając ich do sprzedaży lokum i emigracji. Widzowie wkrótce przekonają się, jak zakończy się ta skomplikowana sytuacja i co dokładnie Hubert dowie się o przeszłości Zwierzchowskiej.

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