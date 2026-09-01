Hotel Paradise 13. Pierwsze konflikty w willi. Szymon nie odpuści Filipowi po Rajskiej Wyroczni?

Hotel Paradise 13. Rajska Wyrocznia odkryła sekrety

Rajska Wyrocznia to jeden z momentów, który zazwyczaj zmienia bieg wydarzeń. Uczestnicy mogą anonimowo zadawać Klaudii El Dursi pytania dotyczące innych mieszkańców i ich relacji. Prowadząca odpowiada jedynie „tak” lub „nie”, ale na tym zabawa się nie kończy. Po odpowiedziach widzowie poznają bowiem kontekst poszczególnych sytuacji. W programie pojawiają się fragmenty wcześniejszych rozmów, dzięki którym można sprawdzić, co naprawdę działo się za plecami uczestników. Jedno z pytań szczególnie mocno wpłynęło na atmosferę w hotelu.

Hotel Paradise 13. Szymon dowiedział się, co Filip mówił za jego plecami

Szymon postanowił sprawdzić, czy Filip wypowiadał się na jego temat w negatywny sposób, kiedy nie było go w pobliżu. Odpowiedź Klaudii była jednoznaczna: tak. Jak wynika z pokazanych w programie rozmów, Szymon był wcześniej tematem dyskusji Filipa, Nadii i Sorai. Ta ostatnia przekazała Filipowi swoje spostrzeżenia dotyczące kolegi. W rozmowie padło między innymi stwierdzenie, że Szymon może „ubierać maskę”, a Filip określił go jako osobę fałszywą. Nic dziwnego, że po usłyszeniu odpowiedzi Wyroczni Szymon mógł poczuć się zaskoczony. Do tej pory nie musiał bowiem znać wszystkich opinii, jakie na jego temat pojawiały się w willi.

Hotel Paradise 13. Rajskie Rozdanie już w 4. odcinku

Najbliższy odcinek może jednak przynieść jeszcze większe emocje. W 4. odcinku „Hotelu Paradise 13” uczestników czeka Rajskie Rozdanie. To właśnie wtedy okaże się, jak poszczególne relacje wpłyną na decyzje mieszkańców i kto będzie musiał zacząć poważnie martwić się o swoją przyszłość w programie. Po tym, co wydarzyło się podczas Rajskiej Wyroczni, szczególnie interesująco zapowiada się sytuacja Szymona i Filipa. Czy panowie wyjaśnią sobie konflikt, czy ich relacja jeszcze bardziej się zaogni?