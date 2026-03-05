"Policjantki i Policjanci", odcinek 1379: skrywane od dawna emocje między Natalią a Markiem nagle wybuchają

Spis treści
Emocje we wrocławskiej komendzie znów sięgały zenitu, a poprzedni odcinek serialu "Policjantki i Policjanci" dostarczył widzom solidnej dawki prywatnych dramatów i skomplikowanych śledztw. Daria i Bartek, próbując oswoić się z nową sytuacją w swoim życiu, mieli wyraźne trudności ze skupieniem się na obowiązkach służbowych. Ich uwaga była jednak niezbędna przy sprawie, w której główne role odgrywały zazdrość oraz wątki medyczne. Równolegle do ich zmagań, Lena i Tymon również zostali wciągnięci w wir pracy, prowadząc śledztwo w sprawie pobitej luksusowej call girl. Ostatnie wydarzenia postawiły przed bohaterami wiele wyzwań, zarówno zawodowych, jak i osobistych. Jakie kolejne zagadki i dylematy przyniesie im służba na ulicach Wrocławia?
"Policjantki i Policjanci" odc. 1379 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku funkcjonariusze zajmą się wstrząsającą sprawą napaści na młodą kobietę. Ofiara została nie tylko brutalnie pobita, ale również w okrutny sposób pozbawiona włosów, gdyż sprawca zgolił jej głowę. Policjanci odkrywają, że poszkodowana aktywnie korzystała z aplikacji randkowych, co staje się głównym punktem zaczepienia w prowadzonym dochodzeniu. Równolegle do tego śledztwa, mundurowi znajdą czas, aby pomóc w rozwiązaniu osobistego kłopotu znanego im "pana Frytki". Ponadto, w życiu prywatnym bohaterów dojdzie do przełomu – długo tłumione emocje między Natalią a Markiem w końcu znajdą swoje ujście.
"Policjantki i Policjanci" odc. 1379 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejny pełen emocji odcinek swojego ulubionego serialu. Już wkrótce przekonamy się, jak potoczą się losy wrocławskich funkcjonariuszy i jakie nowe wyzwania staną na ich drodze. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić tych wydarzeń, mamy już oficjalne informacje dotyczące emisji. Premierowy 1379 odcinek serialu "Policjantki i Policjanci" zostanie wyemitowany w czwartek, 12 marca 2026 roku, o godzinie 19:00 na antenie TV4.
"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada
"Policjantki i Policjanci" to serial, który od lat przyciąga widzów, pokazując kulisy pracy wrocławskiej policji. Produkcja w unikalny sposób łączy pełne napięcia interwencje, od pościgów i zatrzymań, po rozwiązywanie skomplikowanych dramatów rodzinnych, z prywatnym życiem funkcjonariuszy. Śledzimy nie tylko ich zawodowe sukcesy, ale także osobiste zmagania, miłości i przyjaźnie, które rodzą się po służbie. To właśnie ta mieszanka akcji i ludzkich historii sprawia, że fani tak chętnie wracają przed ekrany. W serialu występują m.in.:
- Honorata Witańska (jako Karolina Rachwal)
- Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)
- Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)
- Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)
- Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)
- Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)
- Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)
- Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)
- Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)