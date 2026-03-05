"Policjantki i Policjanci", odcinek 1379: skrywane od dawna emocje między Natalią a Markiem nagle wybuchają

Emocje we wrocławskiej komendzie znów sięgały zenitu, a poprzedni odcinek serialu "Policjantki i Policjanci" dostarczył widzom solidnej dawki prywatnych dramatów i skomplikowanych śledztw. Daria i Bartek, próbując oswoić się z nową sytuacją w swoim życiu, mieli wyraźne trudności ze skupieniem się na obowiązkach służbowych. Ich uwaga była jednak niezbędna przy sprawie, w której główne role odgrywały zazdrość oraz wątki medyczne. Równolegle do ich zmagań, Lena i Tymon również zostali wciągnięci w wir pracy, prowadząc śledztwo w sprawie pobitej luksusowej call girl. Ostatnie wydarzenia postawiły przed bohaterami wiele wyzwań, zarówno zawodowych, jak i osobistych. Jakie kolejne zagadki i dylematy przyniesie im służba na ulicach Wrocławia?

"Policjantki i Policjanci" odc. 1379 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku funkcjonariusze zajmą się wstrząsającą sprawą napaści na młodą kobietę. Ofiara została nie tylko brutalnie pobita, ale również w okrutny sposób pozbawiona włosów, gdyż sprawca zgolił jej głowę. Policjanci odkrywają, że poszkodowana aktywnie korzystała z aplikacji randkowych, co staje się głównym punktem zaczepienia w prowadzonym dochodzeniu. Równolegle do tego śledztwa, mundurowi znajdą czas, aby pomóc w rozwiązaniu osobistego kłopotu znanego im "pana Frytki". Ponadto, w życiu prywatnym bohaterów dojdzie do przełomu – długo tłumione emocje między Natalią a Markiem w końcu znajdą swoje ujście.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1379 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejny pełen emocji odcinek swojego ulubionego serialu. Już wkrótce przekonamy się, jak potoczą się losy wrocławskich funkcjonariuszy i jakie nowe wyzwania staną na ich drodze. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić tych wydarzeń, mamy już oficjalne informacje dotyczące emisji. Premierowy 1379 odcinek serialu "Policjantki i Policjanci" zostanie wyemitowany w czwartek, 12 marca 2026 roku, o godzinie 19:00 na antenie TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

"Policjantki i Policjanci" to serial, który od lat przyciąga widzów, pokazując kulisy pracy wrocławskiej policji. Produkcja w unikalny sposób łączy pełne napięcia interwencje, od pościgów i zatrzymań, po rozwiązywanie skomplikowanych dramatów rodzinnych, z prywatnym życiem funkcjonariuszy. Śledzimy nie tylko ich zawodowe sukcesy, ale także osobiste zmagania, miłości i przyjaźnie, które rodzą się po służbie. To właśnie ta mieszanka akcji i ludzkich historii sprawia, że fani tak chętnie wracają przed ekrany. W serialu występują m.in.:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwal)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)