„Sprawiedliwi. Trójmiasto”, odc. 112: Zabójstwo dziennikarza i szokujące powiązania

Ostatni epizod serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" z pewnością dostarczył fanom mocnych wrażeń, rzucając bohaterów w sam środek niezwykle mrocznej sprawy. Pola i Damian podjęli się wstrząsającego śledztwa po znalezieniu ciała noworodka w publicznej toalecie. Główny trop doprowadził ich do młodej narkomanki, która po zatrzymaniu utrzymywała, że oddała dziecko lekarzowi, co tylko skomplikowało dochodzenie. Sprawa pozostała nierozwiązana z powodu braku jednoznacznych dowodów i oczekiwania na wyniki analizy DNA. W tle narastało również napięcie w życiu prywatnym Dąbka, który próbował wyjaśnić córce Gzymskiego swoją dawną relację z jej ojcem. Jakie kolejne wyzwania czekają teraz na bohaterów?

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 112 - streszczenie

W magazynie dochodzi do makabrycznego odkrycia – odnalezione zostają zwłoki dziennikarza Michała Wrzosa, którego zastrzelono, a ciało próbowano rozpuścić w kwasie. Śledztwo przejmują Szreder i Kiszczak, którzy szybko odkrywają, że zamordowany reporter prowadził własne dochodzenie w sprawie śmierci aktywisty. Ów aktywista walczył z mafią deweloperską, a jego ciało potraktowano w identyczny sposób. Na liście podejrzanych znajduje się deweloper Kamiński, jednak sprawę komplikuje włamanie do biura Wrzosa i kradzież jego laptopa. Funkcjonariusze odnajdują również tajemniczą teczkę z napisem "Sarajewo", która sugeruje powiązania z Polakiem zamieszanym w organizację turystyki snajperskiej podczas wojny w Bośni i Hercegowinie.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 112 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują kolejnych zwrotów akcji w śledztwie dotyczącym śmierci dziennikarza Michała Wrzosa. Nowe tropy i niebezpieczne powiązania z przeszłością z pewnością dostarczą widzom wielu emocji. Osoby, które chcą być na bieżąco z losami bohaterów, powinny zarezerwować sobie czas w nadchodzącym tygodniu. Premierowa emisja 112. odcinka serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" odbędzie się w czwartek, 12 marca 2026 roku, o godzinie 21:30 na antenie TV4.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" to serial, który od samego początku trzyma w napięciu, prezentując mroczny świat zorganizowanej przestępczości. Fabuła skupia się na elitarnej jednostce policji, która pod wodzą nadinspektora "Musashiego" Gołaszewskiego stawia czoła najgroźniejszym kryminalistom. Funkcjonariusze często muszą balansować na granicy prawa, aby dorównać brutalności przestępczego półświatka Trójmiasta. Każda sprawa to skomplikowana układanka, a sukcesy policjantów zawdzięczamy również znakomitej grze aktorskiej. W serialu występują m.in.:

Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)

Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)

Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)

Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)

Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)

Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)

Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)

Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)

Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)

Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)