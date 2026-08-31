Barwy szczęścia. Hubert odkryje prawdę o Lucynie. Wilk nie odpuści Pyrkom w nowych odcinkach

Hubert z "Barw szczęścia" prześwietli Lucynę w 3402 odcinku po wakacyjnej przerwie

W 3402 odcinku produkcji „Barwy szczęścia” Hubert nabierze ogromnego dystansu wobec zachowania Lucyny po wakacyjnej przerwie. Wszystko przez trzecią z kolei poważną usterkę w budynku, chociaż przed wprowadzeniem się kobiety takie sytuacje w ogóle się nie zdarzały. Najpierw domowników spotkało zalanie zacierające wcześniejsze ślady, potem doszło do pożaru, a finalnie zepsuje się piec. Zwierzchowska wykorzysta ten ostatni moment i zażąda opłacenia pobytu w luksusowym hotelu Stańskich z powodu niskiej temperatury w posiadłości.

Reakcja seniorki na działania Mariusza (Rafał Cieszyński) okaże się sporym zaskoczeniem, ponieważ kobieta wcale nie doceni taniej naprawy uszkodzonego pieca. Bohaterka zdąży naciągnąć Huberta na spore koszty w trakcie mieszkania w hotelowym pokoju, jednak ten luksus szybko dobiegnie końca i wymusi na niej powrót. Niezadowolenie malujące się na twarzy Zwierzchowskiej z powodu pomyślnego rozwiązania problemu z ogrzewaniem da Pyrce bardzo wiele do myślenia w nadchodzącym 3402 odcinku uwielbianego przez widzów serialu telewizyjnego.

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Wilk zmusi matkę do niszczenia Pyrków w nowym 3402 odcinku"Barw szczęścia"

Kolejne wątpliwości narosną w 3402 odcinku „Barw szczęścia”, kiedy przypomni sobie, jak seniorka uporczywie namawiała Agatę (Natalia Zambrzycka) oraz Ignacego (Olaf Staszkiewicz) do zakupu nieruchomości od Wilka. Podejrzliwość Huberta osiągnie wtedy kulminacyjny poziom, zwłaszcza po serii celowych prób skłócenia go z własną siostrą oraz po intrygach uderzających w relację Asi (Anna Gzyra-Augustynowicz) i Emila (Artem Malaszczuk). Pyrka ostatecznie przestanie wierzyć w jakiekolwiek czyste intencje Lucyny względem jego całej najbliższej rodziny.

Intrygi seniorki w 3402 odcinku po wakacyjnej przerwie będą cały czas napędzane przez jej bezwzględnego syna. Maciej zaplanuje bezlitosne nękanie członków rodziny Pyrków, zmuszając matkę do realizacji coraz bardziej szkodliwych działań przeciwko domownikom. Celem mężczyzny pozostanie doprowadzenie mieszkańców do wyprowadzki i zmuszenie ich do sprzedaży posiadłości za ułamek jej rynkowej wartości. Te bezwzględne żądania zbiegną się w czasie z momentem odkrycia pierwszych nieścisłości przez dociekliwego i czujnego Huberta.

Hubert prześwietli przeszłość Lucyny w 3406 odcinku produkcji "Barwy szczęścia"

Akcja 3402 odcinka „Barw szczęścia” nabierze ogromnego tempa po wakacyjnej przerwie, ponieważ zdeterminowany Hubert podejmie konkretne kroki. Pyrka postanowi dokładnie prześwietlić tajemniczą Lucynę, a zebrane informacje szybko potwierdzą jego najgorsze przypuszczenia dotyczące tej sprawy. Atmosfera zgęstnieje w momencie drastycznych pomysłów Macieja, który wprost rozkaże swojej matce wzniecenie zupełnie nowego pożaru w budynku.

Widzowie 3406 odcinka „Barw szczęścia” zobaczą wnikliwe śledztwo Pyrki w sprawie dawnych losów Zwierzchowskiej, a to odkrycie trwale zniszczy jakiekolwiek zaufanie do seniorki. Kobieta natychmiast spróbuje naprawić sytuację po zorientowaniu się o utracie przewagi i braku możliwości dalszego realizowania planu. Intrygantka gwałtownie zmieni swoje dotychczasowe podejście, stanowczo odradzając Agacie i Ignacemu zakup mieszkania od swojego syna. Kolejne epizody pokażą nam efektywność tej desperackiej próby uśpienia czujności Huberta.