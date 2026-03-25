Po "Gorącej rywalizacji" czas na "Off Campus". To kolejny romans z hokejem w tle

"Off Campus" brzmi jak coś na kształt połączenia "Gorącej rywalizacji" z "High School Musical". Pierwszy sezon opowie bowiem historię "zmysłowego i zabawnego romansu" w stylu "przeciwieństwa się przyciągają" pomiędzy cichą autorką piosenek Hannah, a gwiazdą hokeja Uniwersytetu Briar - Garrettem. Prime Video słynie z romansideł, teen dram i adaptacji BookTokowych hitów, zatem śmiało możemy zakładać, że i ten serial zrobi furorę.

"Off Campus" kolejnym romansem z hokejem w tle. To adaptacja popularnej książki

"Off Campus" to serial obyczajowy oparty na bestsellerowym cyklu powieści, który śledzi losy elitarnej drużyny hokeja na lodzie oraz kobiet w ich życiu. Bohaterowie mierzą się z miłością, złamanym sercem i odkrywaniem siebie, budując głębokie przyjaźnie i trwałe więzi, jednocześnie zmagając się z wyzwaniami związanymi z wejściem w dorosłość. Czyli klasyczna teen drama z hokejem dla urozmaicenia.

Główne role grają tu Ella Bright ("The Crown") i Belmont Cameli ("Byle do dzwonka"), a na ekranie towarzyszą im m.in. Mika Abdalla ("Seksapil"), Antonio Cipriano ("Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny"), Jalen Thomas Brooks ("The Pitt"), Josh Heuston ("Diuna: Proroctwo") oraz Stephen Kalyn ("Gen V", "Motorheads").

"Off Campus" - kiedy premiera w Prime Video?

Twórczynią serialu jest Louisa Levy, która pełni funkcję współshowrunnerki i producentki wykonawczej razem z Giną Fattor. Levy ma w dorobku pojedyncze epizody seriali "Stewardessa", "Śmierć i inne szczegóły" oraz "Stumptown". Wszystkie odcinki "Off Campus", a będzie ich łącznie osiem, zadebiutują w Prime Video 13 maja.

Prime Video królem romansu. Jakie filmy i seriale zobaczymy w najbliższej przyszłości?

Warto przypomnieć, że to zaledwie początek romantycznej ofensywy amazonowej platformy - jak na godnego następcę The CW przystało, Prime Video zapowiedziało masę produkcji ze styku teen dram i romansów dla nieco starszych widzów (z naciskiem na nieco). Przed nami m.in. aż 10 adaptacji książek Mercedes Ron ("Trylogia Winnych"), w tym "Tell Me in Secret" (kontynuacja "Tell Me Softly"), "Trzydzieści zachodów słońca, w których można się zakochać" i "Drawn Together" (z dylogii "Enfrentados"); dwie produkcje z udziałem Nicole Wallace (Noah z "Trylogii Winnych") - "The House of the Spirits" i "Postcards from Italy", oraz adaptacja jednego z najsłynniejszych romantasy, jakie widział BookTok, czyli "Fourth Wing. Czwarte Skrzydło" Rebecki Yorros, za produkcję której odpowiada Michael B. Jordan, tegoroczny laureat Oscara za rolę w "Grzesznikach".

