El Clasico bez kluczowego gracza Realu Madryt. Kogo zabraknie w hicie 35. kolejki La Ligi?

Mbappe poza składem Realu na El Clasico

Kylian Mbappe, jedna z największych gwiazd Realu Madryt, nie wystąpi w nadchodzącym El Clasico, co potwierdził oficjalny komunikat klubu. Francuski napastnik doznał kontuzji uda 24 kwietnia podczas spotkania z Realem Betis, które zakończyło się remisem 1:1. Od tego czasu Mbappe przechodził intensywną rehabilitację, jednak nie zdołał odzyskać pełnej sprawności przed kluczowym meczem z FC Barceloną.

Brak Mbappe na liście zawodników powołanych na niedzielny mecz stanowi poważne wyzwanie dla "Królewskich", którzy muszą wygrać to spotkanie. Zwycięstwo jest konieczne, aby Barcelona, z Robertem Lewandowskim w składzie, nie świętowała zdobycia tytułu już 10 maja. W trwającym sezonie Mbappe rozegrał 41 meczów, w których zdobył imponujące 41 bramek i zanotował sześć asyst, co podkreśla jego znaczenie dla ofensywy Realu.

Sytuacja w tabeli La Ligi przed El Clasico

To będzie trzecie El Clasico w obecnym sezonie. W pierwszym ligowym starciu Real Madryt zwyciężył 2:1, natomiast Barcelona okazała się lepsza w finale Superpucharu Hiszpanii, wygrywając 3:2. Obecnie Katalończycy prowadzą w tabeli z 88 punktami, podczas gdy wicelider Real Madryt ma 77 punktów, co oznacza jedenastopunktową przewagę.

Nawet w przypadku zwycięstwa "Królewskich" w ten weekend, trudno spodziewać się, że kolejność na szczycie tabeli ulegnie odwróceniu. FC Barcelonę czekają jeszcze spotkania z Alaves, Betisem Sewilla oraz Valencią, a do zapewnienia sobie tytułu wystarczą jej dwa punkty w tych trzech meczach, nawet przy założeniu, że Real wygra swoje pozostałe mecze z Oviedo, Sevillą i Athletic Bilbao. W ekipie Barcelony zabraknie także Lamine'a Yamala, który skupia się na wyleczeniu kontuzji przed mistrzostwami świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Początek El Clasico zaplanowano na godzinę 21:00.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.