Ostatni odcinek M jak miłość przed wakacjami. Barbara Mostowiak rusza na ratunek sypiącej się rodzinie

Finał "M jak miłość" 1936 przed letnią przerwą w poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Zamknięcie bieżącej serii „M jak miłość” udowodni ponad wszelką wątpliwość, iż seniorka rodu pozostaje absolutnym filarem domostwa w Grabinie. Odkąd tylko pamiętamy, członkowie familii tłumnie odwiedzają jej progi w momentach największych życiowych zawirowań, nie potrafiąc samodzielnie wyjść z opresji. Doświadczona kobieta nikogo nie zmusza do podążania konkretną ścieżką, jednak doskonale umie wsłuchać się w troski bliskich, uśmierzyć ich nerwy i pokazać im odpowiedni kierunek.

W wieńczącym sezon 1936 odcinku popularnej telenoweli seniorka będzie musiała zmierzyć się z niezwykle dużym nawarstwieniem zmartwień. Załamanie nerwowe Pawła, małżeńskie tąpnięcie u Rogowskich oraz poważne rozterki uczuciowe Natalki wymuszą na dojrzałej kobiecie ogromny wysiłek, by po raz kolejny uchronić familię przed całkowitym rozkładem.

Wątpliwości przed ślubem. Natalka w 1936 odcinku "M jak miłość" wyznaje Barbarze prawdę

Kluczowym momentem tuż przed przerwą wakacyjną okaże się niezwykle poruszająca konwersacja policjantki ze swoją mądrą babcią. Choć przygotowania do ceremonii zaślubin z Adamem idą pełną parą, w głowie młodej kobiety pojawią się gigantyczne obiekcje. Zamiast cieszyć się wizją włożenia białej sukni, zdenerwowana wnuczka przyjedzie do Grabiny po wsparcie. W 1936 odcinku „M jak miłość” wyzna seniorce bez ogródek, że nie posiada absolutnej pewności co do chęci wejścia w ten związek małżeński. Rozważna babcia nie zamierza na nią naciskać, stanowczo radząc, aby bez stuprocentowego przekonania nie składała żadnych przysiąg. Z tego powodu zaplanowane wydarzenie najprawdopodobniej zostanie zawieszone, a miłosne perypetie młodej pary powrócą na ekrany dopiero w kolejnym sezonie.

Złamany po tragedii Zduński. Barbara wspiera Pawła w finale "M jak miłość"

Ostatnie chwile przed wakacyjną przerwą ukażą dalszy pobyt Pawła (Rafał Mroczek) w rodzinnej miejscowości, gdzie po targnięciu się na własne życie i bolesnej stracie Franki (Dominika Kachlik) wciąż usiłuje on odzyskać psychiczny balans. Mężczyzna znajdzie bezpieczną przystań pod dachem Mostowiaków, znajdując się pod całodobową opieką niezawodnej Barbary, Marysi (Małgorzata Pieńkowska) oraz Agnes (Amanda Mincewicz).

To właśnie doświadczona gospodyni posiadłości odegra absolutnie fundamentalną rolę w odbudowywaniu jego utraconej nadziei na lepsze jutro. Dzięki bezgranicznemu oddaniu seniorki oraz stałemu towarzystwu Antosia (Mark Myronenko), potężnie poturbowany Zduński zacznie powoli stawać na własnych nogach. Obserwując tempo jego rekonwalescencji, możemy być jednak pewni, że azyl w Grabinie będzie mu potrzebny znacznie dłużej, a batalia o pełne ozdrowienie potrwa także w nowej ramówce.

Zdrada i kłamstwa u Rogowskich. Seniorka w "M jak miłość" ratuje małżeństwo Marysi

Najpotężniejsze trzęsienie ziemi w końcówce sezonu zgotują jednak swoim krewnym Maria i Artur. Koleżanka Rogowskiego ze wspólnej pracy w przychodni, Joanna (Dominika Sakowicz), złoży wypowiedzenie, po czym rzuci mu się na szyję z wyznaniem wielkiej miłości. Zszokowany początkowo lekarz nie zignoruje tej zaskakującej deklaracji i błyskawicznie pojawi się pod jej mieszkaniem, by odwzajemnić gorące uczucia.

Sytuacja szybko nabierze dramatycznego obrotu. Niewierny mąż nie ustrzeże się wpadki, ponieważ całą intrygę przejrzy Agnes, by następnie natychmiast poinformować o wybrykach ojca nieświadomą Marysię. To bezpośrednio zwiastuje ogromny wybuch wewnątrz tego długoletniego małżeństwa. Rezydująca pod wspólnym adresem Barbara nie ma zamiaru siedzieć z założonymi rękami i włączy się do gry, starając się przemówić niewiernemu zięciowi do rozumu, by uchronić córkę przed bolesnym rozstaniem.

Odcinek 1936 zamknie sezon "M jak miłość". Barbara filarem rodziny Mostowiaków

Telewizyjny finał, oznaczony numerem 1936, z całą stanowczością udowodni, że bez interwencji najstarszej z rodu domownicy z pewnością pogrążyliby się w chaosie. To jej życiowa mądrość posłuży za koło ratunkowe dla błądzącej Natalki, zdruzgotanego psychicznie Pawła oraz stojących nad przepaścią Rogowskich, których domowa awantura dopiero nabiera rumieńców. Kontynuacja wszystkich rozpoczętych tu wątków nastąpi dopiero w jesiennych epizodach po wakacjach 2026 roku.

M jak miłość. Artur zdradzi Marysię z Joanną