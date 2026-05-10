M jak miłość, odcinek 1932: Aleksandra da Kamie do myślenia. Tak odkryje tożsamość Domańskiej!

M jak miłość. Odcinek 1932: Kama i Aleksandra na tropie

W 1932. odcinku serialu „M jak miłość” to właśnie Aleksandra okaże się kluczową postacią w rozwikłaniu zagadki dotyczącej Elżbiety Domańskiej. Matka Marcina wpadnie do salonu Kamy i w swoim stylu zacznie dopytywać o nową posadę syna. Będzie ciekawa, czym dokładnie zajmuje się jego firma. Dla Kamy wymiana zdań z teściową nie wyda się na początku niczym niezwykłym, więc bez zastanowienia wyciągnie wizytówkę agencji, w której pracuje Chodakowski.

Kama poznaje prawdę o szefowej Marcina z "M jak miłość"

Gdy Aleksandra opuści salon, słowa teściowej dadzą Kamie do myślenia. Zaciekawiona postanowi wejść na stronę internetową agencji ochrony. Jej uwagę od razu przykują zdjęcia zarządu. Na jednym z nich zauważy nową przełożoną Marcina, Elżbietę Domańską.

Wielka wpadka detektywów z "M jak miłość". Kama przejrzy na oczy

Odkrycie to mocno wstrząśnie Kamą w 1932. odcinku „M jak miłość”. Okaże się bowiem, że Domańska to elegancka, bardzo atrakcyjna i pewna siebie kobieta. Błyskawicznie połączy fakty i dotrze do niej, że Marcin i Jakub celowo ją okłamywali, by uśpić jej czujność. Detektywi wmawiali jej wcześniej, że pani prezes to starsza, mało atrakcyjna i całkowicie niegroźna osoba.

Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, bo tego samego dnia Elżbieta osobiście pojawi się w salonie fryzjerskim Kamy. Żona Marcina z bliska przyjrzy się swojej nowej „rywalce”. Spotkanie z pewną siebie szefową tylko utwierdzi ją w przekonaniu, że została celowo wprowadzona w błąd.

Kama nie zamierza ukrywać swoich uczuć. W 1932. odcinku prosto z mostu oskarży Marcina o kłamstwo w sprawie Domańskiej. Zakomunikuje mu, że doskonale wie, kim naprawdę jest jego szefowa i widzi, że ta przystępna bizneswoman ewidentnie jest nim zainteresowana.

Nieświadoma Aleksandra wywołuje burzę w związku Marcina i Kamy

Mimo braku złych chęci ze strony Aleksandry, to jej wizyta zapoczątkuje konflikt. Krótka wymiana zdań doprowadzi Kamę do prawdy o szefowej Chodakowskiego. Ostatecznie cała ta sprawa rozejdzie się po kościach i zostanie obrócona w żart. W głowie Kamy pozostanie jednak obawa, że Elżbieta Domańska jeszcze namiesza w jej życiu.

M jak miłość. Marcin nie ulegnie szefowej