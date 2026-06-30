"Pionek" będzie polskim serialem roku? W obsadzie plejada gwiazd!

SkyShowtime kontynuuje swoją ekspansję na polskim rynku, prezentując kolejną, trzecią już w tym roku, oryginalną produkcję – serial „Pionek”. Długo wyczekiwana kontynuacja popularnej „Ślebody” ponownie zabierze widzów w głąb skomplikowanego świata kryminalnych zagadek, osadzonych w realiach Śląska. Jesienna premiera zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydarzeń serialowych, a platforma ujawniła właśnie pełną obsadę oraz pierwsze, intrygujące zdjęcia z planu.

"Pionek" - fabuła i gwiazdorska obsada

W głównych rolach powrócą uwielbiani przez publiczność Maria Dębska jako antropolożka Anka Serafin oraz Maciej Musiał w roli dziennikarza Bastiana Strzygonia, którzy ponownie zjednoczą siły, by stawić czoła nowej, przerażającej zbrodni. To świadectwo rosnącego zaangażowania SkyShowtime w tworzenie wysokiej jakości lokalnych treści, które z powodzeniem konkurują z globalnymi hitami, jednocześnie czerpiąc z bogactwa polskiej kultury i talentu aktorskiego.

Serial „Pionek” przenosi nas na Śląsk, gdzie dochodzi do brutalnego morderstwa studentki architektury. Zbrodnia, niezwykle precyzyjna i mrożąca krew w żyłach, do złudzenia przypomina modus operandi Normana Pionka, znanego jako „Wampir z Szombierek”, seryjnego mordercy odsiadującego wyrok. Początkowo policja, w tym Komisarz Kocur, zakłada, że mają do czynienia z naśladowcą, jednak kolejne poszlaki prowadzą w ślepą uliczkę, komplikując śledztwo. W tę skomplikowaną sprawę, w pogoni za sensacją, wplątuje się dziennikarz Bastian Strzygoń, który nieoczekiwanie angażuje w nią antropolożkę Ankę Serafin. Im głębiej zagłębiają się w mroczne zakamarki tej historii, tym bardziej granice między prawdą a kłamstwem stają się zatarte, a bohaterowie muszą zmierzyć się z ukrytymi od lat tajemnicami, by odkryć prawdziwego sprawcę. Tę intrygującą opowieść uświetnia plejada polskich gwiazd w rolach drugoplanowych. Na ekranie zobaczymy takie nazwiska jak Piotr Adamczyk, Anna Cieślak, Paulina Gałązka, Mirosław Haniszewski, Nel Kaczmarek, Andrzej Konopka, Weronika Książkiewicz, Karol Pocheć, Piotr Rogucki, Mateusz Rozwadowski, Łukasz Simlat, Ilona Wrońska, Zbigniew Zamachowski oraz Agnieszka Żulewska.

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Twórcy, którzy stoją za serialem

Za kamerą serialu „Pionek” ponownie stanęli doświadczeni reżyserzy: Michał Gazda i Bartosz Blaschke, którzy wspólnie nadali kontynuacji „Ślebody” unikalny charakter. Za wizualną stronę produkcji odpowiada utalentowany operator zdjęć Maciej Lisiecki, którego praca z pewnością przyczyni się do stworzenia sugestywnej atmosfery serialu, podkreślając mroczny klimat śląskich pejzaży i tajemniczych wnętrz. Scenariusz, będący adaptacją drugiej powieści z cyklu autorstwa cenionych pisarzy Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej oraz Michała Kuźmińskiego, został opracowany przez Karolinę Frankowską i Katarzynę Golenię. Ich umiejętności adaptacyjne pozwoliły przenieść literacką intrygę na ekran, zachowując jednocześnie wierność duchowi oryginału. Producentką serialu jest Magdalena Szwedkowicz, a za całą produkcję odpowiada renomowana firma MAG Entertainment, znana z realizacji wysokiej jakości projektów, co jest gwarancją profesjonalizmu i dbałości o każdy detal. „Pionek” to nie tylko kolejna odsłona popularnej historii, ale także ważny element strategii SkyShowtime, która konsekwentnie inwestuje w lokalne produkcje. W tym roku platforma zaprezentowała już widzom dokument o Edycie Górniak oraz serial „Morfeusz”, a także aktywnie pracuje nad kolejnym projektem – serialem „Genialna M.”, realizowanym we współpracy z telewizją Polsat.

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