Gwiazdy na premierze "Morfeusza". Kto gra w nowym polskim serialu?

Natalia Nowecka
Natalia Nowecka
2026-06-03 15:15

2 czerwca odbyła się uroczysta premiera "Morfeusza", czyli nowego polskiego serialu SkyShowtime, który zadebiutował już w serwisie z dwoma odcinkami. Na ściance pozowała obsada, wśród której znaleźli się m.in. Andrzej Konopka, Kamil Szeptycki, Mateusz Kmiecik i Michał Piróg, który zalicza w produkcji gościnny występ.

Gwiazdy na premierze Morfeusza. Kto gra w nowym polskim serialu?

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Autor: Patryk Morzonek/SkyShowtime / Materiały prasowe

Gwiazdy na premierze "Morfeusza"

Wtorkowego wieczoru, 2 czerwca, serwis SkyShowtime zorganizował w Warszawie uroczystą premierę serialu oryginalnego "Morfeusz". To już druga w tym roku, po filmie "Edyta Górniak", polska produkcja oryginalna, która pojawia się w serwisie. 

Na czerwonym dywanie pojawiła się główna obsada serialu, m.in. Andrzej Konopka, Kamil Szeptycki, Mateusz Kmiecik, Sylwia Gola, Magdalena Wieczorek i Józefina Siwko. Nie zabrakło też twórców produkcji: reżysera Macieja Migasa, scenarzysty Macieja Wawrzeckiego, Bartka Cierlicy odpowiedzialnego za zdjęcia, a także Łukasza Targosza, który napisał muzykę do serialu. Obecni byli również aktorzy drugoplanowi, m.in. Ali Bahrudinov, Mateusz Łasowski, Maciej Mikołajczyk, Michał Waleszczyński-Lis oraz Michał Piróg, który wystąpił gościnnie w serialu. Wydarzenie poprowadził Jędrzej Taranek.

"Morfeusz" - zdjęcia z premiery

Oficjalna premiera serialu Morfeusz od SkyShowtime
Galeria zdjęć 10

"Morfeusz" - czego dotyczy fabuła polskiego serialu?

W "Morfeuszu" śledzimy historię Piotra Leyera, młodego prawnika i przykładnego ojca, który po brutalnym zabójstwie brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu, od którego całe życie próbował się odciąć. Zbieg nieprzewidzianych okoliczności stawia go na czele organizacji, którą wcześniej kierował jego brat, a jeszcze wcześniej - ojciec. Ku zaskoczeniu wszystkich Piotr doskonale odnajduje się w półświatku, a jego skuteczność i bezwzględność szybko przynoszą mu szacunek i władzę. Pozornie zwyczajny mąż i ojciec stopniowo przekracza kolejne granice moralne. Serial liczy łącznie siedem odcinków, które ukazywać się będą co tydzień w SkyShowtime. 

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