Gwiazdy na premierze "Morfeusza". Kto gra w nowym polskim serialu?

Gwiazdy na premierze "Morfeusza"

Wtorkowego wieczoru, 2 czerwca, serwis SkyShowtime zorganizował w Warszawie uroczystą premierę serialu oryginalnego "Morfeusz". To już druga w tym roku, po filmie "Edyta Górniak", polska produkcja oryginalna, która pojawia się w serwisie.

Na czerwonym dywanie pojawiła się główna obsada serialu, m.in. Andrzej Konopka, Kamil Szeptycki, Mateusz Kmiecik, Sylwia Gola, Magdalena Wieczorek i Józefina Siwko. Nie zabrakło też twórców produkcji: reżysera Macieja Migasa, scenarzysty Macieja Wawrzeckiego, Bartka Cierlicy odpowiedzialnego za zdjęcia, a także Łukasza Targosza, który napisał muzykę do serialu. Obecni byli również aktorzy drugoplanowi, m.in. Ali Bahrudinov, Mateusz Łasowski, Maciej Mikołajczyk, Michał Waleszczyński-Lis oraz Michał Piróg, który wystąpił gościnnie w serialu. Wydarzenie poprowadził Jędrzej Taranek.

"Morfeusz" - zdjęcia z premiery

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"Morfeusz" - czego dotyczy fabuła polskiego serialu?

W "Morfeuszu" śledzimy historię Piotra Leyera, młodego prawnika i przykładnego ojca, który po brutalnym zabójstwie brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu, od którego całe życie próbował się odciąć. Zbieg nieprzewidzianych okoliczności stawia go na czele organizacji, którą wcześniej kierował jego brat, a jeszcze wcześniej - ojciec. Ku zaskoczeniu wszystkich Piotr doskonale odnajduje się w półświatku, a jego skuteczność i bezwzględność szybko przynoszą mu szacunek i władzę. Pozornie zwyczajny mąż i ojciec stopniowo przekracza kolejne granice moralne. Serial liczy łącznie siedem odcinków, które ukazywać się będą co tydzień w SkyShowtime.

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