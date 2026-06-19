Codzienne życie Marysi (Aneta Zając) i Kacpra (Damian Kulec), wychowujących dorastającą Julkę (Dąbrówka Kruk), zostanie wystawione na ciężką próbę, a wszystko przez powrót dawnego partnera Marysi. Paweł (Mateusz Kościukiewicz) wrócił z kolumbijskiego więzienia, dźwigając bagaż ciężkich doświadczeń. Sytuację dodatkowo komplikuje obecność jego brata, Mariusza, który stara się kontrolować sytuację, chroniąc Pawła przed ewentualnymi problemami. Zazdrość Kacpra oraz trudności, z jakimi mierzy się Julka, potęgują zamęt w głowie Marysi, która nie potrafi odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Pierwsza miłość po wakacjach ZWIASTUN. Kamil zginie w Kosowie? Bartek wróci do Emilki!

Marysia opuszcza dom. "Pierwsza miłość" odc. 4242

Punktem kulminacyjnym okaże się 4242. odcinek, w którym Mariusz wyjawi pewne sekrety, co doprowadzi do gigantycznej awantury. Wściekły Kacper opuści mieszkanie, a wyczerpana emocjonalnie Marysia zdecyduje, że miarka się przebrała. Postanowi spakować swoje rzeczy i wyruszyć w podróż z Kingą (Aleksandra Zienkiewicz), aby w ten sposób zdystansować się od nawarstwiających się kłopotów w swoim życiu osobistym.

Nowa znajomość Kingi. "Pierwsza miłość" odc. 4243

W kolejnym, 4243. odcinku akcja przeniesie się do malowniczego, leśnego hotelu. To tam Marysia (Aneta Zając) i Kinga (Aleksandra Zienkiewicz) będą szukały ukojenia, zostawiając za sobą wrocławskie problemy i komplikacje sercowe. Szybko jednak wyjdzie na jaw, że ten wyjazd zaowocuje nieoczekiwanymi zdarzeniami. Głównym winowajcą zamieszania będzie Arek, pracujący w recepcji pensjonatu. Atrakcyjny mężczyzna od samego początku obdarzy Kingę szczególnym zainteresowaniem i zacznie z nią otwarcie flirtować.

Gorący romans na horyzoncie? "Pierwsza miłość" odc. 4243

Gdy pierwsze lody zostaną przełamane, Arek zaproponuje Kindze prywatną wycieczkę w głąb lasu. Co ciekawe, zainteresowanie ze strony hotelowego pracownika wyraźnie przypadnie do gustu bohaterce, która poczuje silną potrzebę ucieczki od monotonii i przeżycia czegoś naprawdę pociągającego. Wszystko wskazuje na to, że w powietrzu zawisł gorący romans, a Kinga z każdą minutą będzie miała coraz większą ochotę na odrobinę szaleństwa i zapomnienia u boku nowo poznanego mężczyzny.

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