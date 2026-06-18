Wszystko zaczęło się od jednej pechowej nocy, która przekreśliła przyszłość Julity (Dagmara Bryzek) z Radkiem (Karol Biskup). W 4198. odcinku dziewczyna obudziła się w łóżku Floriana (Michał Kurek). Starała się ukryć zdradę, jednak wyrzuty sumienia i prowokacje Florka doprowadziły do potężnej awantury i rozstania z ukochanym w 4204. odcinku.

Radek, szukając ukojenia po rozstaniu, zaczął spędzać więcej czasu z Mają (Julia Kamińska). W 4212. odcinku Julita zastała ich razem, co uświadomiło jej skalę straty. Zamiast ratować relację, młoda lekarka skupiła się na obiecującej ofercie pracy (odcinek 4228). Brnęła w kłamstwa, udając partnerkę Florka przed jego wpływowym ojcem, granym przez Rafała Królikowskiego.

W międzyczasie szpital We-Med zmagał się z masowym zatruciem gości weselnych. Radek troskliwie opiekował się chorą Mają (odcinki 4238-4239). Intryga Julity legła w gruzach podczas burzliwego starcia z ojcem Floriana. Wtedy lekarka uświadomiła sobie, że jej kariera w klinice jest skończona.

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"Pierwsza miłość" odcinek 4241: Julita odchodzi z We-Medu

W 4241. odcinku narastająca presja i toksyczna atmosfera zmuszają Julitę do radykalnych działań. Nie mogąc znieść obecności Floriana i oceniających spojrzeń kolegów, dziewczyna decyduje się na ostateczny krok. Odbiera dokumenty, pakuje swoje rzeczy i na zawsze opuszcza mury kliniki.

"Pierwsza miłość" odcinek 4241: Pożegnanie z Radkiem

Przed ostatecznym wyjściem z We-Medu, Julita wpada na Radka. W obliczu pożegnania, po tygodniach nieporozumień i żalu, postanawiają oczyścić atmosferę. Szczera rozmowa kończy się przebaczeniem i przyjacielskim uściskiem, który ma przypieczętować ich rozejm.

"Pierwsza miłość" odcinek 4241: Maja źle interpretuje sytuację

Niefortunnie, świadkiem tego czułego uścisku staje się Maja. Widok byłych kochanków w objęciach wprawia ją w osłupienie. Nie znając prawdziwych intencji, Maja jest pewna, że uczucie między Julitą a Radkiem ponownie zapłonęło.

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