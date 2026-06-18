Pierwsza miłość, w nowym sezonie. Maja przyłapuje Julitę i Radka na gorącym uczynku w 4241 odcinku. Czy to początek powrotu dawnych uczuć?

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-18 12:05

Klinika We-Med ponownie stanie się areną emocjonujących zdarzeń, które skomplikują życie bohaterom "Pierwszej miłości". Julita zdecyduje się na odejście z pracy, a jej pożegnanie z Radkiem wywoła nieoczekiwane nieporozumienia. Maja, widząc ich razem, zacznie snuć własne domysły. Chociaż 4241. odcinek zostanie wyemitowany po wakacyjnej przerwie, już teraz zdradzamy szczegóły fabuły.

Wszystko zaczęło się od jednej pechowej nocy, która przekreśliła przyszłość Julity (Dagmara Bryzek) z Radkiem (Karol Biskup). W 4198. odcinku dziewczyna obudziła się w łóżku Floriana (Michał Kurek). Starała się ukryć zdradę, jednak wyrzuty sumienia i prowokacje Florka doprowadziły do potężnej awantury i rozstania z ukochanym w 4204. odcinku.

Radek, szukając ukojenia po rozstaniu, zaczął spędzać więcej czasu z Mają (Julia Kamińska). W 4212. odcinku Julita zastała ich razem, co uświadomiło jej skalę straty. Zamiast ratować relację, młoda lekarka skupiła się na obiecującej ofercie pracy (odcinek 4228). Brnęła w kłamstwa, udając partnerkę Florka przed jego wpływowym ojcem, granym przez Rafała Królikowskiego.

W międzyczasie szpital We-Med zmagał się z masowym zatruciem gości weselnych. Radek troskliwie opiekował się chorą Mają (odcinki 4238-4239). Intryga Julity legła w gruzach podczas burzliwego starcia z ojcem Floriana. Wtedy lekarka uświadomiła sobie, że jej kariera w klinice jest skończona.

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"Pierwsza miłość" odcinek 4241: Julita odchodzi z We-Medu

W 4241. odcinku narastająca presja i toksyczna atmosfera zmuszają Julitę do radykalnych działań. Nie mogąc znieść obecności Floriana i oceniających spojrzeń kolegów, dziewczyna decyduje się na ostateczny krok. Odbiera dokumenty, pakuje swoje rzeczy i na zawsze opuszcza mury kliniki.

"Pierwsza miłość" odcinek 4241: Pożegnanie z Radkiem

Przed ostatecznym wyjściem z We-Medu, Julita wpada na Radka. W obliczu pożegnania, po tygodniach nieporozumień i żalu, postanawiają oczyścić atmosferę. Szczera rozmowa kończy się przebaczeniem i przyjacielskim uściskiem, który ma przypieczętować ich rozejm.

"Pierwsza miłość" odcinek 4241: Maja źle interpretuje sytuację

Niefortunnie, świadkiem tego czułego uścisku staje się Maja. Widok byłych kochanków w objęciach wprawia ją w osłupienie. Nie znając prawdziwych intencji, Maja jest pewna, że uczucie między Julitą a Radkiem ponownie zapłonęło.

Pierwsza miłość, odcinek 3949: Julita (Dagmara Bryzek), Radek (Karol Biskup)
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