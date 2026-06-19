W najnowszych odcinkach po wakacyjnej przerwie relacja Bartka i Ilony napotyka na poważne przeszkody. Lekarz nieoczekiwanie zaczyna się wycofywać z planów wspólnego zamieszkania. Ilona jest zdezorientowana zmianą zachowania partnera, co budzi w niej najgorsze podejrzenia. Nie zdaje sobie sprawy, że mężczyzna ukrywa przed nią chwilę uniesienia, do której doszło między nim a jego byłą żoną, Emilką.

Pierwsza miłość po wakacjach ZWIASTUN. Kamil zginie w Kosowie? Bartek wróci do Emilki!

"Pierwsza miłość" odcinek 4242. Bartek i Ilona: Bolesne wyznanie zdrady

W 4242. odcinku "Pierwszej miłości" Bartek postanawia zrzucić z siebie ciężar tajemnicy. Lekarz otwarcie przyznaje się Ilonie, że pocałował swoją byłą żonę. To wyznanie głęboko rani lekarkę, która jest całkowicie załamana obrotem spraw. Sytuację komplikuje fakt, że zaraz po tej rozmowie Bartek postanawia skontaktować się z Emilką.

"Pierwsza miłość" odcinek 4242. Czy Emilka i Bartek do siebie wrócą?

Tymczasem Emilka dzieli się swoimi wątpliwościami z przyjaciółką, Martą. Opowiada jej o pocałunku z Bartkiem. Marta, jako zewnętrzna obserwatorka, dochodzi do wniosku, że skoro dawnych małżonków nadal łączy tak silna więź, nie powinni dłużej tłumić swoich uczuć. Te słowa skłaniają Emilkę do głębokich refleksji nad swoją relacją z byłym mężem.

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