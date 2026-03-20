W poprzednich odcinkach (4180-4184) Alan bezskutecznie próbował udowodnić swoją niewinność i zastawić pułapkę na Jamesa, który przejrzał jego plan i jeszcze bardziej go pogrążył. Angelika postanowiła nie wracać do domu i namawiała Elizę do rozpoczęcia nowego życia bez Bolka, choć ta nie wierzyła, że to możliwe. Julka podczas urodzin wyznała, że chce poznać swojego prawdziwego ojca, co poruszyło Marysię i obudziło bolesne wspomnienia o Pawle. Kacper wrócił do tematu powiększenia rodziny, lecz spotkał się ze stanowczą odmową. U Żukowskich trwała przeprowadzka, a Tomek coraz mocniej odczuwał ciężar nowej roli w rodzinie. Relacja Doroty i Artura załamała się, a dodatkowo Stasia zdecydowała się wrócić do matki. Janek w Kolumbii odkrył brutalną rzeczywistość więzienia La Corona i zaangażował się w próbę uwolnienia Polaka, mimo zagrożenia ze strony wpływowego dona Jose. Lucynka i Maurycy zmagali się z problemem niepłodności, co doprowadziło do dramatycznej reakcji Lusi. Tymczasem doktor Jurek stanął przed decyzją o sprzedaży kliniki, a Radek rozważał ryzykowny awans, obawiając się ujawnienia swojej tajemnicy.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4185

Artur nie wierzy, że dawny przyjaciel żyje, podejrzewa manipulację, żąda więc twardego dowodu. Janek ma zapytać Pawła o słowa, które powiedział Arturowi dawno temu w szpitalu, gdy oddawał mu nerkę. Alan stresuje się wizytą Mikołaja i Kostka. Boi się przyznać, że stracił pracę w planetarium i znów wszystko mu się posypało. Niestety temat nieuchronnie wypływa. Sytuację ratuje Kalina, która niespodziewanie znajduje z Mikołajem wspólny język. Angelika szykuje się do wyjścia z kliniki. Nie zamierza jednak wracać do domu, do ojca, planuje wynajęcie pokoju. Pech chce, że wcześniej upatrzone lokum ktoś już wynajmuje. Filip idzie za głosem serca i proponuje dziewczynie, żeby zamieszkała z nim.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4186

Olek próbuje znaleźć Róży faceta, by skanalizować jej uwagę i nadmiar energii na kimś innym niż sobie. Wątpi jednak, czy znajdzie się „chętny frajer”. Tymczasem rywalizacja i przepychanki z Kazanową sprawiają, że Róża sama organizuje sobie randkę. U Kacpra i Marysi wraca temat dziecka. Kacper próbuje do niego podejść na spokojnie. Czy uda mu się przekonać żonę? Szef Janka stawia ultimatum: albo ujawni tożsamość polskiego więźnia i zrobi o nim reportaż, albo wraca do pierwotnego planu wywiadów i rozlicza koszty delegacji. Janek wie, że nie może zrobić żadnej z tych rzeczy. Artur daje mu sygnał, że ma już kasę na wykup Pawła. Jednak zamiast ją przelać, postanawia sam polecieć do Bogoty – chce zobaczyć na własne oczy czy to na pewno on.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4187

Po wprowadzeniu się Jolki z Miszelką, w domu Żukowskich narasta nerwowa ostrożność. Tomek i Jola starają się nie włączać Kingi w obowiązki wokół dziecka - po części z obawy o Kingę, po części o Miszelkę. Kinga szybko orientuje się w ich niepokojach, jest jej przykro. Jurek decyduje się na kupno działki i planuje oświadczyny. Tymczasem Adrianna, wraz z docenieniem jej zasług w sprawie Mateusza Stika, otrzymuje z dowództwa wyjątkową propozycję. Czy da się spełnić oba te marzenia? Artur dołącza do Janka w Bogocie. Pieniądze ma przygotowane, jednak nie zapłaci ani grosza, dopóki nie zobaczy Pawła. Jeszcze nie wie, że nie jest w pozycji, by stawiać Don Josemu jakiekolwiek warunki. Emanuel dostaje od znajomego strażnika cynk, że Polak może nie żyć.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4188

Emanuel rezygnuje ze współpracy z Jankiem i Arturem. Rozgrywka między nimi a kolumbijską mafią to dla niego zbyt ryzykowna gra, boi się o swoją rodzinę. Tymczasem Gloria – kobieta ze świty Don Josego – w tajemnicy przed mocodawcą obiecuje przekazać Polakom informacje o Pawle. Ale nie za darmo – w zamian Janek ma jej pomóc w ucieczce z Kolumbii. Iga postanawia odkryć, kto wrobił Alana w kradzież meteorytu. James deklaruje pomoc w dotarciu do nagrań z monitoringu. Jednak jego zachowanie podczas śledztwa w planetarium zaczyna budzić w Idze wątpliwości. Angelika dostaje wiadomość, że jej wyniki są dobre i wkrótce może wracać do domu. Filip ma przygotować dla niej pokój i pomóc w przeprowadzce. Białemu nie podoba się ten pomysł, nie wierzy w dobre intencje przyjaciela. Angelika prosi matkę, żeby na razie nie zdradzała jej zamiarów ojcu, Eliza ma jednak inny plan.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4189

Bolesław zmienia taktykę i zgadza się na wyprowadzkę Angeliki. Liczy, że przykrzy się jej dorosłe życie z jego obowiązkami i odpowiedzialnościami, i szybko wróci do domu. Eliza jest zadowolona, że udało jej się umieścić córkę w bezpiecznym, nietoksycznym miejscu. To jednak oznacza, że już nikt nie obroni jej przed brutalnym mężem. Iga dostaje coraz więcej sygnałów, że James może nie być tak krystaliczną postacią, jak do tej pory sądziła. Próbuje porozmawiać o swoich podejrzeniach z Alanem, ale trafia na mur. Alan nie chce mieć już nic wspólnego ani z tym tematem, ani z samą Igą. Podczas gdy Janek obwinia się za śmierć Glorii, Artur skupia się na ratowaniu przyjaciela. Gdy udaje się w końcu uzyskać widzenie, zastają Pawła w fatalnym stanie, skrajnie wycieńczonego. To wiadomość od Don Josego – nie można z nim bezkarnie zadzierać. Janek i Artur wiedzą, że będzie tylko gorzej, jeśli szybko czegoś nie wymyślą.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Pierwsza miłość" emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejne odcinki 4185-4189 zostaną wyemitowane w dniach 30 marca - 3 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

Odcinek 4185 - poniedziałek, 30 marca

- poniedziałek, 30 marca Odcinek 4186 - wtorek, 31 marca

- wtorek, 31 marca Odcinek 4187 - środa, 1 kwietnia

- środa, 1 kwietnia Odcinek 4188 - czwartek, 2 kwietnia

- czwartek, 2 kwietnia Odcinek 4189 - piątek, 3 kwietnia

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)