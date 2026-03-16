Pierwsza miłość, odcinek 4180: Alan chciał pogrążyć Jamesa i wpadł we własną pułapkę

W poprzednim odcinku "Pierwszej miłości" (4179) Szymon był mocno rozczarowany, gdy dowiedział się, że Marta wystawiła go, by spotkać się z Łukaszem. Pytał wprost, kim dla niej jest, bo chciałby być kimś więcej niż kolegą. Marta musiała zdecydować, czy porzuci dramaty i spróbuje zwyczajnego życia u boku Szymona. Tomek negocjował z bratem warunki zamieszkania Jolki i Miszelki u Żukowskich, pokazując się jako twardy negocjator. Jolka miała własny plan, by osiągnąć cel. W planetarium wybuchł skandal – Alan został złapany z drogocennym meteorytem w kieszeni. Groziło mu więzienie, ale James przekonał dyrektora, by nie zgłaszać sprawy. Alan stracił pracę i rzucił się na Jamesa, obwiniając go za sytuację.
"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4180
Alan jest sfrustrowany, że nikt nie wierzy w jego niewinność. Spotyka się Jamesem i, udając chęć pojednania, próbuje nagrać jego przyznanie się do winy. James jednak orientuje się w fortelu i jeszcze bardziej pogrąża Alana. Angelika oznajmia Elizie, że po wyjściu z kliniki nie wróci do domu - nie chce już mieszkać z ojcem. Przekonuje matkę, by także się wyprowadziła i zaczęła nowe życie razem z nią, bez Bolka. Eliza wie, że to nierealne, bo mąż nigdy jej na to nie pozwoli, jednak nie mówi o tym córce. Na meczu Iskry Eliza wpada w oko jednemu z kibiców. Kacper wraca do swojego niedawnego pomysłu - chciałby zostać ojcem. Marysia twardo ucina rozmowę – nie chce mieć więcej dzieci. Tymczasem trwają urodziny Julki. Gdy przychodzi chwila, by zdmuchnąć świeczki i wypowiedzieć życzenie, z jej ust pada jedno, którego nikt się nie spodziewał. Julka marzy by poznać swojego prawdziwego tatę. Czy to marzenie w ogóle ma szansę się spełnić?
"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4180. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 23 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)