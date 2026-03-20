"Gliniarze", odcinek 1172: detektywi muszą rozwikłać zagadkę tajemniczej rodziny, zanim dojdzie do kolejnego morderstwa

Działo się w ostatnim odcinku serialu "Gliniarze", który trzymał fanów w napięciu do samego końca. Detektywi zajęli się sprawą serii kradzieży rowerów, która szybko okazała się znacznie poważniejsza, gdy przestępcy zaatakowali członka klubu judo, posyłając go do szpitala. Podążając za tropem, funkcjonariusze odkryli, że mieli do czynienia z doskonale zorganizowaną grupą młodocianych bandytów. Rozpoczął się prawdziwy wyścig z czasem, ponieważ szajka planowała już kolejny, brawurowy skok. Poprzedni epizod podniósł poprzeczkę naprawdę wysoko. Czego zatem możemy spodziewać się w nadchodzącym odcinku?

"Gliniarze" odc. 1172 - streszczenie

Podwarszawska droga staje się miejscem tragicznego odkrycia – znaleziony zostaje tam ciężko ranny młody człowiek. Niestety, pomimo wysiłków ratowników, jego życia nie udaje się ocalić. Sekcja zwłok potwierdza, że mężczyzna zmarł w wyniku brutalnego pobicia, co rozpoczyna intensywne śledztwo. Do akcji wkraczają Natalia i Kuba, którzy próbują ustalić, z kim ofiara spędziła swoje ostatnie chwile. Trop prowadzi ich do domu wynajmowanego przez tajemniczą rodzinę, która może posiadać klucz do rozwiązania sprawy. Detektywi muszą działać pod presją czasu, aby rozwikłać tę zagadkę, zanim dojdzie do kolejnego morderstwa.

"Gliniarze" odc. 1172 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują kolejnych emocji związanych z pracą warszawskich detektywów. Nadchodzący odcinek zapowiada się wyjątkowo intrygująco, a sprawa tajemniczego morderstwa z pewnością przyciągnie przed ekrany rzesze widzów. Warto zarezerwować sobie czas, aby śledzić losy Natalii i Kuby w ich walce z przestępczością. Premierową emisję 1172. odcinka serialu "Gliniarze" zaplanowano na piątek, 27 marca 2026 roku, o godzinie 17:00 na antenie Polsatu.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to serial, który od lat dostarcza widzom potężnej dawki adrenaliny i kryminalnych zagadek prosto z serca stolicy. Każdy odcinek to nowa, wciągająca historia, która pozwala nam z bliska obserwować dynamiczną i często niebezpieczną pracę policyjnych detektywów. To opowieść o walce dobra ze złem, gdzie spryt, odwaga i dedukcja są kluczowe w konfrontacji z najgroźniejszymi przestępcami. Za sukcesem produkcji stoją nie tylko trzymające w napięciu scenariusze, ale również charyzmatyczni bohaterowie. W serialu występują m.in.:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)