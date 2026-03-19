W poprzednim odcinku „Pierwszej miłości” (4182) Maurycy i Lucynka coraz trudniej znoszą niepowodzenia w staraniach o dziecko. On szuka rady u doświadczonego położnika Marka, ona – rozbita – trafia w pracy na klientkę, która ją rozumie. Tomek przygotowuje się do roli ojczyma Miszelki - zabezpiecza mieszkanie i planuje obowiązki, czym budzi dumę Kingi. Nie wiadomo jednak, czy sama jest gotowa na dziecko po swoich przejściach. Tymczasem Janek wraca do więzienia La Corona na wywiad z Polakiem, który długo milczy i ożywia się dopiero na widok znajomej twarzy dostrzeżonej na ekranie telefonu Janka.
„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4183
Doktor Jurek dowiaduje się, że wspólnicy chcą go wykupić z kliniki. Jest wściekły, traktuje to jako zamach, w końcu sam tę placówkę zakładał. Jednak Ada sugeruje, że może to dobra okazja, by zamknąć stare, a otworzyć nowe życie – w Wadlewie, z nią. Czy doktor jest gotowy na takie poświęcenie? Lucynka i Maurycy próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Rozważają, kiedy i jak przekazać nowinę Lusi. Tymczasem Lusia podsłuchuje ich rozmowę na temat wielkiej zmiany w rodzinie. Przerażona, że będą chcieli ją oddać, decyduje się na desperacki krok. Janek stawia sobie za cel wyciągnięcie Polaka z więzienia. Konsulat jednak umywa ręce. Okazuje się, że mężczyzna zalazł za skórę miejscowej personie, niejakiemu don Jose. Emanuel – przewodnik Janka – przekonuje, by porzucić temat - don Jose to potężny i mściwy człowiek. Mimo zagrożenia, Janek decyduje się na bezpośrednią konfrontację – chce sprawdzić, czy istnieje szansa na wykupienia polskiego więźnia.
"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4183. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 26 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)