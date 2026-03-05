Dominującą pozycję w latach 90. wciąż zajmowała Telewizja Polska (TVP) z programami TVP1 i TVP2, ale obok nich pojawiły się pierwsze prywatne stacje, takie jak Polsat (1992) i TVN (1997). To one wprowadziły nową jakość programów rozrywkowych i informacyjnych, a także seriali, które szybko zyskały popularność wśród widzów. Chyba wszyscy milenialsi pamiętają kultowe programy dla dzieci i młodzieży, a także seriale, takie jak chociażby "Klan", które emitowane są do dziś. Jeśli żyliście w tamtym okresie, z pewnością bez problemów poradzicie sobie z naszym quizem. Jesteście gotowi podjąć wyzwanie?

Quiz - kultowe programy rozrywkowe z lat 90. Młodzież nie ma szans! Pytanie 1 z 15 Na początek coś prostego. W teleturnieju "Idź na całość" pojawiała się maskotka. Kogo przedstawiała? Złego trolla Kota w worku Zieloną żabkę Następne pytanie