W poprzednim odcinku „Pierwszej miłości” (4183) doktor Jurek dowiedział się, że wspólnicy chcą wykupić go z kliniki, co bardzo go rozzłościło, bo sam ją zakładał. Ada przekonywała go jednak, że może to być szansa na nowy początek i wspólne życie w Wadlewie, przez co Jurek musiał zastanowić się, czy jest gotów wszystko zostawić. Lucynka i Maurycy próbowali odnaleźć się w nowej sytuacji i rozważali, jak powiedzieć Lusi o nadchodzących zmianach, jednak dziewczynka podsłuchała ich rozmowę i przerażona, że mogą chcieć ją oddać, zdecydowała się na desperacki krok. Tymczasem Janek chciał pomóc Polakowi uwięzionemu za granicą, mimo braku wsparcia ze strony konsulatu. Okazało się, że więzień naraził się wpływowemu don Jose, a Emanuel ostrzegał Janka przed konsekwencjami. Mimo to Janek postanowił się z nim skonfrontować, licząc na możliwość wykupienia rodaka.

OD SERCA - odcinek 10

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4184

Julka coraz mocniej wierzy, że jej ojciec może żyć. W Marysi wspomnienie Pawła budzi sprzeczne emocje. Wsparcie Kacpra daje jej chwilowe ukojenie, ale stare rany znów się otwierają. Jedno zdjęcie wystarcza, by tajemnica, którą chciała pogrzebać, wróciła ze zdwojoną siłą. Radek rozważa propozycję Grażyny. Przyjęcie posady ordynatora mogłoby być dużym skokiem w jego karierze, jednak doktor Bilewicz obawia się konsekwencji stanięcia na świeczniku, wiedząc jaką tajemnicę skrywa przed światem. Don Jose podaje zaporową cenę – pół miliona dolarów za uwolnienie Polaka z więzienia. Janek nie ma takich pieniędzy. Nie chce jednak odpuścić, tym bardziej, że don Jose podkręca stawkę, zlecając dotkliwe pobicie więźnia. Janek decyduje się wysłać jego zdjęcie Arturowi. Czy Kulczycki rozpozna na zdjęciu przyjaciela sprzed lat?

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4184. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 27 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)